A sus 109 años de edad, asegura ser la heredera de los dioses de Santiago Apoala

SANTIAGO APOALA, Oaxaca., febrero 8.- Doña Audelia Hernández López, mujer de 109 años de edad, es una digna heredera de los dioses de Apoala, cuna de la civilización de la gran nación mixteca.

A pesar de sus años, los ojos de Audelia Hernández López, quien es tatarabuela, abuela, y madre al mismo tiempo, aún tienen luz propia y dan muestra de su lucidez; la mujer se comunica en dialecto Mixteco porque no habla el castellano, ya que nadie se interesó por enseñarle.

En entrevista, Audelia Hernández manifiesta sentirse orgullosa de ser nativa de Santiago Apoala, pues en sus venas corre sangre indígena de los guerreros que aquí surgieron para fundar la nación mixteca, incluso, asegura ser una digna heredera de la serpiente o culebra, así como del águila de dos cabezas (bicéfala) que habitó entre las rocas de las montañas que rodean al poblado de Santiago Apoala.

Por consiguiente, cuenta sentirse parte de aquellos personajes que fundaron la región mixteca, la cual tuvo una época fecunda y llegó a ser un pueblo de suma importancia, por lo que sus dignatarios conservan intacta sus principios, su cultura y sus usos y costumbres, pues tienen esencia y razón de ser, subrayó.

Asimismo, recuerda a los guerreros que partieron de Apoala para la conquista de otras tierras, con el objetivo de hacer más grande el reino de la Mixteca, de igual forma, difundieron la nobleza mixteca, la raza humilde y sencilla a la que pertenecían, pero siempre valerosos y dispuestos para las batallas, porque así lo demandaba el espíritu del gran guerrero mixteco.

Fue así como los indígenas de noble corazón poblaron estas tierras y llegaron a las llanuras; a los lomeríos, a hondonadas, a las cumbres y a las altas montañas, hasta allá poblaron los hijos de Apoala y desde allí rendían tributo al Dios de la Lluvia, al Señor de las Montañas, al Señor de la Cueva que es la serpiente y al Águila bicéfala (dos cabezas), detalló.

A pesar de un siglo de vida, Audelia Hernández López sigue viviendo en su choza de palma y camina por sí sola, aunque a veces es apoyada por su hija, sin embargo, asegura que el clima de este suelo la provee de vida y de fuerzas para levantarse todos los días a pesar de los años.

Un cerco de palos amarados con bejucos y palma hecha mecate, junto a un baño de temascal semidestruido, ha sido, es y será su hábitat en las cumbres del gran cañón de Santiago Apoala.

Al lado de su hija Esperanza García Hernández, de 82 años de edad, madre e hija contemplan el universo, mientras que sus ojos se humedecen al señalar que el pueblo de Apoala fue muy importante en la historia de la Mixteca y del Estado de Oaxaca, pese a ello, hoy se encuentra en el olvido y abandonado por las autoridades del estado y del país, pues nadie voltea los ojos a los Apoalenses, prueba de ello es que ninguno llega aquí a brindar ayuda a los ancianos, quienes ya no pueden tejer la palma, ni arar la tierra para proveerse de cosechas para su manutención’, lamentó la longeva indígena mixteca.

Madre e hija, manifiestan desconocer los programas del Gobierno del Estado, tales como “Piso Firme” o el apoyo que se brinda a los de la tercera edad, he aquí la importancia de canalizar proyectos a las zonas rurales, porque es allí donde permea la pobreza y los de Apoala no son la excepción, aún cuando el pueblo tiene antecedentes históricos, leyenda, raíces culturales y religiosas, además de un rico folclor, por lo que se preguntan los pobladores porqué no hay apoyos, porqué nadie se interesa en mejorar la vida de los habitantes de esta zona.

Así como los antepasados dejaron una cultura sobresaliente, que es el respeto entre los hombres y los pueblos, los Apoalenses también tienen la ley que rige el destino de los pueblos de la Mixteca, por lo tanto, es justo que quien tiene la autoridad máxima, se digne en beneficiar a los de Apoala y a los de raza indígena.

Doña Audelia Hernández López, dice que ser indígena es nobleza y satisfacción, porque los indígenas tienen su propio idioma, costumbres y tradiciones; tienen pueblo y autoridades propias, tradiciones y costumbres; así como el respeto reciproco de los naturales porque es el don y herencia que les dejaron los primeros pobladores, quienes surgieron del frondoso árbol de Apoala, asegura la indígena mixteca.

Hernández López, también subrayó que si rejuvenece volvería a sembrar la tierra para que brote una vez más la multa y produzca abundantes cosechas, ya que el maíz es la manutención de los indígenas, sentenció.

Este corresponsal es hablante del idioma mixteco, por esa razón la entrevista con la longeva Audelia Hernández López, se hizo en mixteco.