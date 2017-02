A ver si el Gobierno tiene agallas para superar los gasolinazos: Erasmo

OAXACA, OAX, febrero 20.- Otro gasolinazo, hay que aguantarlo, no podemos hacer otra cosa, los porros están alertas exigiendo cuanto les vamos a dar, quieren dinero, de lo contrario amenazan con tomar camiones y quemarlos; haber si el actual gobierno tiene agallas para frenarlos, indicó Erasmo Medina Angeles, director general de la empresa TUSUG.

Informó haber solicitado por escrito al titular de la secretaría de Vialidad y Transporte, Francisco García López, aumento a la tarifa en el transporte urbano de la capital del Estado y Municipios aledaños, quien sugirió que esperarán haber cuantos aumentos mas a la gasolina, van a venir en este año 2017.

En un momento dado, si hay mas gasolinazas, se pudiera definir de cuanto pudiera ser el aumento al pasaje, fue la promesa del titular de SEVITRA, indicó en entrevista Medina Angeles, quien agregó que en la mayor parte de Estados de la república, ya aumentaron tarifas del transporte público.

Dijo que el aumento al combustible fue suficiente para comenzar a exigir aumento a tarifas del transporte urbano, asegurando que el titular de SEVITRA, está en la mejor disposición de buscar solución al problema.

El transportista espera un solo aumento al año, lo sugirió García López y esperamos haber que determina el próximo mes, dijo Medina Angeles, quien afirmó que la Choferes del Sur, que es la empresa mas grande, está esperando lo que uno hace, bailan al son que uno les toque.

DIRIGENTES, DESUNIDOS

Reconoció que no hay unidad entre dirigentes de empresas del transporte urbano, entre ellas Sertexa, Choferes del Sur, Urbanos de Oaxaca y Guelatao, unidos—dijo—habrá mayor insistencia para el aumento a la tarifa actual.

Respecto al dólar, afirmó que el estar flotando les afecta; de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo que está loco, piensa que el dólar llegará a los 25 pesos mexicanos.

Está aumentando casi el 100 por ciento en lo que va de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto; esto nos pega, ha subido prácticamente al doble; sugirió el empresario del transporte que el gobierno de la República, busque la forma de cómo estabilizar al país.

Habló de Carlos Slim, de quien dijo suponer que va a sacar el primer automóvil mexicano, celebró que un mexicano esté interesado no solo en fabricar automóviles, si no motores de autobuses y para camiones grandes, porque nada se produce en México.

NO PICAR EL PANAL

Ante la amenaza de huelga en la Choferes del sur y Urbanos Oaxaca, en lo personal buscamos la forma de no picar el panal, es una situación muy delicada; el aumento del combustible lo estamos soportando nosotros, no los choferes, vamos buscando la forma de no contradecirnos con los trabajadores, para que no vaya a surgir una chispa y se encienda el fuego, vamos a ir con mucho tiento, hay que caminar con pies de plomo, dijo el presidente de Transportes Unidos y Suburbanos, Guelatao.

Indicó que a los trabajadores hay que tratarlos bien, buscar la forma de tener acercamiento con operadores, los de mantenimiento y administrativos, evitar toda inconformidad, porque en los tiempos que estamos viviendo, no es justificable que haya una agitación de personal de operación, como de mantenimiento.

De las prestaciones, dijo que se les están dando a todos los trabajadores que están tranquilos, a diferencia de la Choferes del Sur, donde el personal se encuentra agitado.