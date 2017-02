Atestigua Murat acuerdo Mixtepec y Colotepec, que se disputan Pto Escondido

OAXACA, OAX., febrero 12.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa firmó como “testigo de honor” un “Acuerdo de paz y respeto” (sic) entre su aliado el presidente municipal de San Pedro Mixtepec, Fredy Gil Pineda Gopar, y el homólogo de éste de Santa María Colotepec, Valentín Hernandez, quienes se disputan el poder político y económico de la agencia de Puerto Escondido, en la Costa oaxaqueña.

Derivado de los hechos de violencia ocurridos el viernes 10 de febrero en Puerto Escondido, entre seguidores de Pineda Gopar y Hernández, que dejaron varios heridos y encarcelados, tras un enfrentamiento en el Adoquin, el Gobernador del Estado hizo un llamado a los presidentes municipales a “privilegiar la seguridad y estabilidad social de las y los oaxaqueños”.

Ante el titular del Poder Ejecutivo estatal ambas autoridades municipales se comprometieron a mantener un clima de civilidad, estabilidad y paz social, así como a respetar las garantías fundamentales de todos los habitantes de ambos municipios.

Sin embargo, pocos creen que el ex porro universitario, ex edil de Santos Reyes Nopala y ex diputado local priista pueda cumplir su palabra de preservar la paz con sus vecinos.