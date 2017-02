Brinda Gobierno del estado opciones de activación física gratuita en las Canteras

TLALIXTAC DE CABRERA, Oaxaca, febrero 16.- Con el objetivo de brindar opciones de activación física gratuita que permitan mejorar la calidad de vida de la sociedad oaxaqueña, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Administración, imparte en el Parque “Ciudad las Canteras”, Clases de Yoga dirigido a todos los sectores sociales.

Las clases se ofrecen de lunes a viernes a partir de las 8:15 a 10:00 horas, iniciando con el reconocimiento del cuerpo, seguido de trabajos de estiramiento; posteriormente realizan posturas como: vela, arado, perro abajo y arriba, cobra, entre otros; para culminar con ejercicios de relajación y meditación.

La encargada de instruir la actividad, Elva Alicia Silva Paz, señaló en entrevista que, con el inicio de esta nueva administración que encabeza el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, las clases de yoga se han convertido en un proyecto interdisciplinario en donde se han incluido clases de nutrición, control médico, pláticas de desarrollo humano, además del apoyo psicológico que ya se brindaba.

En las clases de Yoga que se imparten en “Ciudad de las Canteras”, participan en su mayoría, adultos mayores que a través de la ejecución de esta práctica deportiva generan pensamientos positivos que ayudan también al cuerpo humano a desarrollarse de una manera saludable.

“Algunos de los participantes que presentan alguna problemática física como fibromialgia o de articulaciones, han logrado disminuir sus molestias a través de los ejercicios que aquí realizamos”, dijo la encargada.

Como parte del público participante, Eloisa García, habitante de Santa Lucía del Camino aseguró que desde que su incursión en esta disciplina ha notado mejorías en su actividades diarias, “yo me libero mucho del estrés, a mis 80 años no me enfermo como las personas de mi edad, me cargo de energía positiva para llevarla a casa y contagiar a mi familia; es muy importante que todos hagamos ejercicio, nos da más fuerza para continuar con nuestros quehaceres, y qué mejor que sea gratuito”, dijo.