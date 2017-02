Declara Ayto citadino veda en elección de autoridades auxiliares

OAXACA, OAX., febrero 23.- El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez aprobó este jueves, en sesión ordinaria de Cabildo, “veda electoral” para el proceso de elección a agentes municipales y de policía, hasta que se lleven a cabo los comicios los próximos 5 y 12 de marzo.

El presidente municipal, José Antonio Hernández Fraguas, declaró que desde el inicio de este proceso instruyó a las dependencias del gobierno municipal a no realizar eventos o actividades públicas de programas y acciones que implementa la administración en las agencias y colonias de la ciudad, a fin de respetar el proceso de autoridades auxiliares en las 13 demarcaciones.

Luego de aprobarse el punto de acuerdo, el Edil capitalino afirmó que en Oaxaca de Juárez se vive un clima de paz, tranquilidad y concordia social, para que la ciudadanía emita su sufragio de manera abierta y segura.

“Desde esta tribuna exhorto a las y los concejales a que no intervengan en estos procesos y no se coaccione el voto de la ciudadanía. Quiero decirles que en lo personal no conozco a las y los aspirantes, pues como presidente municipal pregono la bandera de una vocación democrática, en la que se respeten los derechos de la ciudadanía”, resaltó.

Hernández Fraguas dio a conocer que la Comisión de Agencias y Colonias vigilará que este proceso se realice con apego a ley, en donde no tendrá injerencia ningún funcionario municipal.

Sin embargo, resaltó que la prestación de los servicios municipales operará con base a la programación de las rutas.

A su vez, la regidora de Agencias y Colonias y de Deportes, Cora García Bretón, aseguró que las elecciones se desarrollarán de manera transparente, eficaz, y merecedora de un proceso democrático, en donde todos los integrantes de la Comisión de Agencias y Colonias que encabeza, son conocedores de esta instrucción girada por el edil capitalino.

La jornada de elección en las agencias de Trinidad de Viguera, Montoya, San Luis Beltran, Donaji, Dolores, Candiani y Santa Rosa Panzacola, se desarrollará el día 5 de marzo.

En tanto, la jornada de elección en las agencias de Pueblo Nuevo, San Martín Mexicapam de Cárdenas, San Juan Chapultepec, Cinco Señores, Guadalupe Victoria y San Felipe del Agua, se desarrollará el día 12 de marzo.

Aprueban pago de créditos fiscales

En otro orden de ideas, el Ayuntamiento capitalino aprobó solicitar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado la ministración de hasta 24 millones 590 mil pesos, por concepto de anticipo a cuenta de participaciones para el pago de dos créditos fiscales determinados por el Servicio de Administración Tributaria, correspondiente a los ejercicios 2000 y 2012.

El dictamen fue presentado por el presidente José Antonio Hernández Fraguas, quien explicó, que la entonces Administración Local de Auditoria Fiscal de Oaxaca, emitió notificaciones al Municipio de Oaxaca de Juárez, en las que determinó los impuestos y multas por adeudos en materia de retención de Impuestos Sobre la Renta (I.S.R), de los ejercicios 2000 y 2012, retenidos por los trabajadores y no reportados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“La Secretaría de Finanzas ha comunicado al gobierno municipal que existe la posibilidad de apoyar con la condonación del 75% del monto total de los créditos fiscales, siempre y cuando se pague a más tardar el 28 de febrero la cantidad solicitada, que resulta ser el 25% del monto total de los créditos”, resaltó el edil capitalino.

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN

Otro punto del orden del día aprobado fue la realización de una campaña de concientización con una duración de 15 días, mediante la cual se invite a la ciudadanía evitar tirar basura en la vía pública, para posteriormente aplicar el Reglamento para el Municipio de Oaxaca de Juárez.

Este acuerdo fue presentado por el regidor de Seguridad Pública y de Tenencia de la Tierra, Eduardo Reyes Santiago, ante la problemática que se vive en el municipio en cuanto a la contaminación ambiental, relacionada con la urbanización.

Reconocerán a 13 artistas y ratifican al Cronista de la Ciudad

También en sesión de Cabildo, las y los concejales aprobaron llevar a cabo la Sesión Solemne del 08 de marzo, en el primer patio del Palacio Municipal, para conmemorar el “Día Internacional de la Mujer”, así como la realización de la ceremonia para entregar reconocimientos y distinción especial a 13 mujeres artistas. Ambas iniciativas fueron presentadas por la Regidora de Igualdad de Género y Derechos Humanos Bárbara García Chávez.

Se trata de Alejandra Serret, América Escalera, Ana Santos, Ángeles Cruz, Cecilia G. de Winter, Ivonne Kennedy, Judith Reyes Ortiz, Lorena Esther Vera, Miriam Ladrón de Guevara, Paola Dávila Pineda, Siegrid Wiese, Teresita Osante “Tita cuentacuentos” y Wagive Jiménez Turcott.

Finalmente, el cuerpo colegiado ratificó al ciudadano Jorge Alberto Bueno Sánchez como Cronista de la Ciudad, punto de acuerdo presentado por el edil Hernández Fraguas.

DE LAS ELECCIONES:

El artículo 107 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez dispone que corresponden a los Agentes Municipales y de Policía las siguientes obligaciones:

I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y reglamentos que expida el Honorable Ayuntamiento, así como las disposiciones legales federales y estatales y reportar al Presidente Municipal, las violaciones de las mismas;

II.- Informar al Presidente Municipal de todos los asuntos relacionados con su cargo;

III.- Cuidar el orden, la seguridad y la tranquilidad de los vecinos del lugar y reportar ante los cuerpos de seguridad pública las acciones que requieran de su intervención;

IV.- Promover el establecimiento de los servicios públicos y vigilar su funcionamiento, así como realizar todas las propuestas que convengan para la atención de los mismos;

V.- Promover la integración de comités de colaboración ciudadana como coadyuvantes en las acciones de bienestar de la comunidad;

VI.- Informar anualmente a la asamblea general de la población, sobre el monto, destino y aplicación de los recursos proporcionados por el Honorable Ayuntamiento, y de las labores de gestión realizadas;

VII.- Informar al Honorable Ayuntamiento sobre el destino y aplicación de los recursos ministrados por éste y remitirle en forma mensual la documentación comprobatoria respectiva;

VIII.- Cuidar y proteger los recursos ecológicos con sujeción a la ley aplicable:

IX.- Participar en el Concejo de Desarrollo Social Municipal para la priorización de sus obras;

X.- Proporcionar al Secretario del Ayuntamiento la información que les soliciten y tengan en su poder en razón de su competencia; y

XI.- Las demás que con tal carácter le atribuyan expresamente las disposiciones legales y las que le sean encomendadas por el Honorable Ayuntamiento o el Presidente Municipal.