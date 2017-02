Denuncian abusos y prepotencia de policías de San Agustín de las Juntas

SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, Oaxaca, febrero 19.- La comerciante Lourdes Vidals Bello denunció la prepotencia y abuso de autoridad con la que actúan policías municipales de San Agustín de las Juntas y exigió la destitución del Director de Seguridad Pública, Julián Pérez López, hermano del Presidente municipal.

La propietaria de un restaurante-bar narró que el lunes 13 de febrero alrededor de las nueve de la noche, afuera de su local se pararon dos patrullas de las que bajaron personas uniformadas, cubiertas de la cara que con prepotencia comenzaron a revisar a los clientes.

Al percatarse de la irrupción, la comerciante se dirigió a Julián Pérez López hermano del Presidente Municipal que aseguró que ese trataba de un “chequeo de rutina”, pero ante la forma violenta con la que actuaban les cuestionó si eran policías o delincuentes, y en respuesta el jefe policial la amenazó “y me dijo que me atuviera a las consecuencias por no haberle dado el voto a su hermano”.

Refirió que ha trabajado muchos años con su negocio y nunca había sufrido una agresión similar; “soy sola y de mi negocio he sacado adelante a mis hijos y no es justo que por no haber dado un voto al presidente se estén tomando represalias contra mí”, máxime que ha cooperado siempre con el pueblo y nunca ha sido una persona renuente.

Denunció que esa noche, a los clientes les esculcaron, exigiendo incluso su cartera; y una mujer policía abusó de dos mujeres a las que casi las encueró, alzándoles el sostén.

“Hubo prepotencia y abuso de autoridad, no sé si venían tomados, pero venían con mucha prepotencia, y le dije: ¿vienes a poner el orden o el desorden?”, y todos los clientes se molestaron, algunos se dejaron revisar, pero otros no lo permitieron.

Aseguró que su negocio está al corriente en el pago de impuestos año con año, y aclaró que es un restaurante-bar, en donde vende desayunos y comida; “trato de buscarle, porque no solo de la cerveza voy a vivir, no es un prostíbulo mi negocio, tengo trabajando a mis hijos, de aquí sostengo a mis hijos, no tengo chicas (fichando)”.

Por eso considera que se trata de una revancha política, y refiere que “la política es así y uno da su voto por quien quiere o por quien cree, y si no di mi voto por el actual presidente mis motivos tendré, pero alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder; le tocó ganar a él, que bueno, pero que trabaje para nuestro pueblo, que haga cosas buenas como él prometió, que las lleve a cabo, pero está haciendo lo contrario”.

Lourdes Vidals recomendó a la gente inconforme que tenga el valor civil de enfrentar la situación, y aclaró que “no estamos en contra de ninguno de ellos, solamente que hagan lo que les toca, que asuman sus funciones, pero no con prepotencia, porque solamente van a estar tres años, y están en el tiempo en el que van a hacer amigos o enemigos”.