Ejerce SEP de manera deficiente el gasto público, denuncia Martínez Neri

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, Ciudad de México, febrero 19.- El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Francisco Martínez Neri, señaló que la Secretaría de Educación Pública ejerce el gasto público de manera deficiente, esto de acuerdo con el informe de resultados de la cuenta pública 2015.

“Sus programas carecen de información, indicadores, metas y no determinan la cobertura a atender ni tienen mecanismos para evitar duplicidades, evaluar sus alcances o determinar si llegan a los beneficiarios a los que buscan favorecer, lo que es sumamannte grave“, aseveró el Legislador emanado de las filas del PRD.

La SEP habla siempre de los avances en infraestructura educativa, pero las obras que se raelizan no corresponden con las necesidades diagnosticadas, por lo que su efecto o beneficio es prácticamente nulo.

Martínez Neri dijo que en referencia al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo, la ASF detectó que uno de los problemas de mayor incidencia que ha impedido el cumplimiento de los objetivos son las causas de ausencia correspondientes a cambios de Adscripción (51.0%) y personal no identificado por el responsable del Centro de Trabajo (17%).

A nivel nacional; se observa un porcentaje mayor de personal no identificado por el responsable del Centro de Trabajo que de cambio de adscripción en las entidades federativas de Colima, Nayarit y la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, San Luis Potosí y Tabasco.

De las personas clasificadas como personal docente, únicamente el 82.9% representan el total del personal clasificado como docente y el 63.3% del total de personal adscrito a las Secretarías de Educación Estatal.

De las personas que desarrollan funciones administrativas (23.6%), directivas en centros educativos y de supervisión, no fue factible precisar cuántas de éstas desarrollan funciones en centros escolares en sus diversos niveles y modalidades.

En cuanto al programa de Reforma Educativa, la SEP no definió los mecanismos de coordinación para evitar la duplicidad de actividades en materia de mejoramiento de la infraestructura física educativa con el

programa “Escuelas Dignas” del Instituto Nacional de la Infraestructura

Física y Deportiva (INIFED), y no identificó con precisión a la población objetivo, ni definió a los beneficiarios, ya que no se especificó el grado de carencia de las escuelas susceptibles de recibir el apoyo de acuerdo con el Índice de Carencias por Escuela.

El legislador oaxaqueño subrayó que no todas las obras de mejora en las condiciones físicas de infraestructura y de equipamiento realizadas en las escuelas participantes del programa correspondieron con las necesidades diagnosticadas, por lo que los apoyos otorgados por el programa no se focalizaron, en todos los casos, en abatir las carencias de infraestructura física y de equipamiento, lo cual incidió en que los niveles de atención de las carencias identificadas fueran marginales.

Por lo que persiste el riesgo de que la infraestructura física y el equipamiento de los planteles educativos de educación básica no sean adecuados para el proceso de enseñanza, en detrimento del aprendizaje de los alumnos.

Otro de los programas que más señaló la ASF fue el de la Inclusión y la Equidad Educativa en la Educación Superior. De las 34 IPES apoyadas, el 26.5% (9) no atendía a personas con discapacidad y/o que hablan alguna legua indígena.

Las 38 instituciones a las que se les aprobaron los 39 proyectos restantes no fueron apoyadas, debido a la entrega extemporánea de los recursos del programa por parte de la SHCP.

Como consecuencia, se dejó de atender a estudiantes en situación vulnerable y/o con discapacidad que requerían de los servicios educativos, y se desconoce la contribución del programa en el logro de una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa de la población vulnerable y/o con discapacidad en la educación superior.

En cuanto al programa PROSPERA de la Inclusión Social en su Componente Educativo (Educación Básica). el coordinador de los diputados del PRD subrayó que no han logrado fomentar que el total de los integrantes de las familias beneficiarias en edad de cursar la educación básica se inscriban, concluyan ese nivel y transiten a la educación media superior, a fin de contribuir a que la población en pobreza ejerza el derecho social en educación.

Finalmente, dijo que tristemente las Becas de Manutención en Veracruz no se realizaron, el gobierno del estado de Veracruz no realizó el total de las aportaciones al fideicomiso de los ciclos escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016; y, el fideicomiso del estado de Veracruz, a la fecha de la auditoría (septiembre 2016), no ha realizado el reintegro a la Tesorería de la Federación por 2,338.4 miles de pesos, que corresponden a los rendimientos financieros generados en la subcuenta federal.