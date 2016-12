Exige IEEPCO protección del Estado y respeto de los actores políticos

OAXACA, OAX., diciembre 21.- El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Gustavo Meixueiro Nájera, afirmó que el órgano electoral emite resoluciones con base en la ley y no será factor que provoque la violencia e ingobernabilidad en los municipios de la entidad.

No obstante, exigió la protección del Estado y el respeto de los actores políticos para que existan condiciones para continuar con su labor de consejeros electorales.

A diez días de culminar el largo proceso de elección de autoridades en los 417 municipios que se rigen por Sistemas Normativos Internos demandó a los grupos antagónicos no echar mano de la violencia para expresar sus inconformidades.

Al fijar posicionamiento –previo al inicio de la sesión de calificación de elecciones de autoridades–, afirmó que el IEEPCO ha sido una institución abierta al diálogo que incentiva los acuerdos a través del consenso.

“Resolver las diferencias por la vía institucional debe ser el procedimiento a seguir y no la excepción; mientras la ciudadanía no confíe en las instituciones para resolver sus demandas no habrá un avance en nuestra convivencia democrática y esto tendrá un impacto en todos los ámbitos social, político, cultural e incluso económico en el Estado”, advirtió.

Reiteró que los consejeros electorales velarán porque los municipios sigan eligiendo de manera pacífica a sus representantes, conforme lo determinen sus sistemas normativos internos y puntualizó: “Rechazamos toda manifestación violenta; usemos las vías institucionales para resolver nuestras diferencias”.

Meixueiro Nájera pidió a los grupos en pugna hacer valer sus inconformidades, pero a través de las instituciones y no mediante presiones ni tomas, ni mucho menos la violencia.

“Las acciones fuera de la ley no abonan a la sana convivencia de las y los oaxaqueños y sus comunidades”, alertó el titular del IEEPCO.

Insistió en que la pasión por los conflictos postelectorales puede derivar en desacuerdos y demandó respeto a los comicios que fueron realizados bajo los preceptos de legalidad, imparcialidad y objetividad, además del respeto de los Usos y Costumbres.

Recordó que han sido invalidadas diez asambleas, de las cuales tres ya las repusieron. Precisó que en total son 13 los municipios que aún están pendientes por realizar la elección de sus autoridades. 279 municipios se han calificado y el resto se estará calificando a más tardar el 31 de diciembre, dijo.

LOS MUNICIPIOS EN PROTESTA

El Consejero Presidente del IEEPCO dio a conocer que en el municipio de San Sebastián Tutla se mantiene el acuerdo de invalidar la elección por violación de preceptos constitucionales, aunque pueden hacer valer sus derechos ante los tribunales electorales. Otra posibilidad es reponer las elecciones antes del 31 de diciembre.

Sobre la violencia desatada por los grupos en pugna del poner municipal en Ánimas Trujano, Meixueiro Nájera aclaró que están en espera de la documentación correspondiente para determinar lo procedente.

En el caso de Santiago Xanica, dijo que se atrasó la calificación de la elección con el propósito de fortalecer el expediente y determinar si es válida la elección o no.

Asimismo, condenó las agresiones en contra de la integridad física de consejeras y consejeros electorales porque “son un intento de manipular sus determinaciones y menoscabar la calidad de la democracia en el país”.

Criticó que el pasado 13 de diciembre, una vez concluida la sesión especial donde fueron calificadas 77 elecciones de municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas, habitantes de San Sebastián Tutla ingresaron de forma violenta a las instalaciones del IEEPCO y golpearon al consejero electoral Uriel Pérez García, así como a personal de Instituto.

Por ello, insistió en su petición de protección al Estado y de respeto por parte de los actores políticos para que existan condiciones para continuar con nuestra labor.

El titular del IEEPCO reiteró que continuarán con su responsabilidad de calificar las elecciones en los 417 municipios que se rigen por Sistemas Normativos Internos, los cuales representan el 73 por ciento del total de los municipios del Estado, y el 17 por ciento de los municipios del país.

Comentó que hasta el 12 de diciembre, 789 mujeres han sido electas para un cargo dentro del cabildo, cifra que triplica lo registrado en 2013. Además, 18 han sido selectas como presidentas municipales, por lo que a partir del 1 de enero podrán ejercer el mandato.