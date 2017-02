Exige Asociación de Periodistas de Oaxaca respeto a la Hemeroteca Pública

OAXACA, OAX., febrero 27.- La Hemeroteca Pública de Oaxaca ha sido suspendida en parte esencial de su razón de ser: brindar el servicio de lectura de periódicos y revistas a los oaxaqueños. Si bien los diarios locales siguen llegando a la Hemeroteca, los diarios, revistas y demás publicaciones de la Ciudad de México no.

Los diarios y revistas locales llegan a la Hemeroteca gratis, son donados por sus editores, no así los de fuera que siempre se han comprado. Sin embargo, en este principio de sexenio, como en ningún otro gobierno antes, la titular de la Secretaría de las Culturas, Ana Isabel Vásquez Colmenares Guzmán, alegando trámites burocráticos suspendió la compra de esas publicaciones.

Desde 1972 en que la Hemeroteca inició sus labores con su fundador y director honorario siempre, Néstor Sánchez Hernández, no teníamos noticia de una decisión tan arbitraria como lamentable, omisión que afecta a no pocos lectores y hace un boquete en la memoria histórica de Oaxaca, pues investigadores y estudiosos no podrán consultar lo que de la entidad se haya publicado en los meses de enero y febrero de 2017, y todo el tiempo más que considere Ana Vásquez, oaxaqueña ausente que regresó, estamos viendo, no para bien de su entidad.

En 1997 la Hemeroteca se trasladó al restaurado edificio de Santo Domingo, en la parte que ocupara el Ejército mexicano que cedió este inmueble a la cultura oaxaqueña. La institución necesitaba más espacio para atesorar su acervo. Cada día ha recibido 7 periódicos locales y 9 nacionales, además de unas 20 revistas. También material del interior de estado que se concentra ahí, así como del extranjero.

Casi 7 mil usuarios acuden cada mes por los servicios de la Hemeroteca, adultos, jóvenes y niños que desean conocerla. Pero aunque sólo fueran mil, la promoción de la lectura en vez de cercenarse debe impulsarse. No pueden alegar ahorros al erario cuando el pago por estas suscripciones no asciende ni a 40 mil pesos anuales. Mucho menos de lo que recibe de sueldo al mes la secretaria Vásquez por desmantelar nuestras instituciones culturales.

La Asociación de Periodistas de Oaxaca A. C. (APO), con sus casi 40 años de fundada, puede dar testimonio del esfuerzo personal de Néstor Sánchez Hernández y el apoyo de personas notables para dotar de una Hemeroteca de calidad al pueblo de Oaxaca.

Ante ello, la APO, en Sesión Ordinaria celebrada el sábado 25 de febrero, acordó demandar al gobierno estatal dé solución a esta obstrucción cultural nunca antes vista. Ni siquiera es económicamente oneroso y sí un agravio a los oaxaqueños.

Atte.

Juan López Bohórquez

Wilfrido López Torres

Carlos Castellanos Alcázar

Consejo Ejecutivo