Faculta Congreso al IEEPCO organizar elecciones extraordinarias en municipios

SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, febrero 15.- La LXIII Legislatura del Estado aprobó este miércoles el dictamen de la Comisión Permanente de Gobernación por el que el Congreso faculta al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) para que realice todos los actos inherentes a su función constitucional, agotando todas las posibilidades para la celebración pacífica de las elecciones extraordinarias para elegir concejales municipales en Ayuntamientos donde no fue posible realizar los comicios o hayan sido revocadas.

El dictamen establece que el IEEPCO debe dotar de mecanismos suficientes, razonables y necesarios para garantizar los derechos políticos y electorales de las y los ciudadanos de los municipios.

Al hacer uso de la tribuna, el presidente de la Comisión Permanente de Gobernación, Herminio Cuevas Chávez, aseguró que los integrantes de la misma estarán pendientes de que se cumplan los tiempos establecidos por los tribunales en la materia, que son 90 días para realizar la elección en 21 municipios y 30 días en Magdalena Yudocono.

“Hoy nosotros tenemos que coadyuvar con las instancias, para poder darle cause a los municipios donde no se llevaron a cabo las elecciones por conflictos internos, entre el municipio y las agencias municipales, donde no hubo participación de las mujeres, de los cuales originó que haya 22 administradores municipales, por ello esta Comisión estará muy pendiente que se cumplan los plazos que han dado las instancias jurisdiccionales.

Señaló que la intensión es que los municipios tengan autoridades legítimas, para que sean ellos quienes administren y gobiernen de acuerdo a sus necesidades.

“Por ello este decreto permite que el instituto pueda hacer lo necesario para preparar las elecciones extraordinarias en esos ayuntamientos y para que podamos mecanismos que permitan coadyuvar a la paz social”.

EXHORTAN A INSTALAR EL CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO

En esta misma sesión, por decisión unánime, los representantes populares exhortaron al gobernador Alejandro Murat Hinojosa a instalar el Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Oaxaca, con la finalidad de coadyuvar en la asignación, aplicación, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos del Fondo Metropolitano, así como para llevar a cabo capacitaciones a municipios y núcleos agrarios de la zona metropolitana de Oaxaca.

La propuesta emitida por el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Toribio López Sánchez, quien sostuvo que para coadyuvar en la asignación, aplicación, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos del Fondo Metropolitano, cada zona deberá contar con un Consejo para el Desarrollo Metropolitano o un órgano equivalente que tendrá carácter estatal, donde las entidades federativas determinarán los mecanismos de participación de los municipios y un fideicomiso de administración e inversión.

Señaló que para este año la Federación asignó para el Fondo Metropolitano 80 millones cuatrocientos veintidós mil quinientos noventa y dos pesos, con el objeto de garantizar el desarrollo ordenado y sustentable.

Puntualizó que el Consejo debe quedar instalado a más tardar el tercer mes del año de ejercicio, salvo cuando se trate del inicio de un nuevo mandato de gobierno estatal, en cuyo caso dispondrá de hasta 30 días naturales contados a partir de la fecha de toma de posesión del cargo, siendo necesario exhortar al Ejecutivo a realizar la gestiones inmediatas para su instalación porque el desarrollo de los municipios de Oaxaca no puede postergarse, máxime que ya se cuenta con los recursos económicos para ello.

El Fondo Metropolitano son los recursos destinados, prioritariamente, al desarrollo de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento, que impulsen la competitividad económica y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas; que coadyuven a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica.