Gobernabilidad y marketing, binomio inseparable: Gisela Rubach

OAXACA, OAX., febrero 9.- Gisela Rubach Lueters, la primera mujer en ingresar al salón de la fama de Reed Latino, el organismo que distingue lo más granado en esta materia, consideró que el marketing y la gobernabilidad van de la mano.

“Es un binomio inseparable para quien quiera gobernar y gobernar bien”, comentó desde Oaxaca, donde en próximos días ofrecerá una charla abierta para los interesados en el tema.

Consultora en más de 300 campañas políticas de México, América Latina y El Caribe, Gisela Rubach le apuesta a la profesionalización de la política.

En este mes se cumplen 20 años del diplomado en marketing político que coordina en el ITAM y que ha derivado también en el marketing gubernamental.

“El eje de la política no son los dos o tres meses que dura una campaña política, que sería la etapa de la mercadotecnia electoral, es un eje de 365 días”, mencionó.

De ahí la importancia de la profesionalización de la política, para ayudar en los procesos democráticos a partir de las herramientas que se ocupan todos los días.

Formadora de políticos y consultores, Gisela Rubach consideró un gran honor haber sido distinguida como la primera mujer en el Salón de la Fama.

“Es un orgullo y el reconocimiento a 33 años en el tema de marketing político en México”, dijo.

Este tema ha sido su pasión, dedicada de tiempo completo e imprimiéndole siempre un gran amor a su profesión, por lo que disfruta ahora ser la primera mujer en el Salón de la Fama.

“Siempre me he preguntado si ya es tiempo que te retires, de cuidar nietos o seguirle y he decidido que hay mucho qué hacer, así que a darle”, comentó con mucho entusiasmo.

Con el diplomado del ITAM han sido ya 36 generaciones formadas y durante este tiempo, ha guiado a sus alumnos para entre qué pasa, no solo en una campaña, sino en la política, que es su objetivo básico.

En este mes de febrero, la edición en México de la revista Campaigns and Elections dedica su portada a la consultora más importante de México.

Pero en Oaxaca no hay Sanborns, la cadena que está distribuyendo la revista y como un regalo a los oaxaqueños ofrecerá una charla en la que habrá revistas para quienes estén interesados.

La entrevista, dijo, versa sobre sus inicios en el marketing y cómo fue consolidando una carrera de 33 años.

“Vamos a tener un evento abierto, para todo el que quiera preguntar”, adelantó.

Gisela Rubach es licenciada y Maestra en Administración por el ITAM, donde también se ha desarrollado como catedrática a nivel licenciatura y postgrado.

Es coordinadora y autora de los Diplomados de Mercadotecnia Política, y de los Seminarios Internacionales de Estrategias Electorales y Políticas, así como profesora y ponente en diversas universidades y foros.