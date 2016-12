Ignoran a mujer que acudió al MP a denunciar golpiza (Video)

+ Las autoridades del Ministerio Público de la Ciudad de Actopan, Hidalgo, no reaccionaron ni auxiliaron a las víctimas, se denunció en las redes sociales

Imelda Oropeza, acudió al Ministerio Publico a denunciar a sujetos que le propinaron tremenda golpiza, sin embargo fue ignorada por los agentes del MP.

En un video que circula en redes sociales se observa a la mujer de 56 años, de Actopan, Hidalgo, mencionando los nombres de sus agresores, quienes presuntamente pretenden despojarla de un terreno.

Fue el pasado 7 de noviembre cuando varios sujetos ingresaron a su casa y comenzaron a golpear a su padre. En ese momento Imelda trato de defenderlo pero los agresores arremetieron contra ella golpeándola frente a sus hijos, de 5 y 7 años de edad.

La mujer acudió al MP para levantar una denuncia, en las imágenes se nota asustada y con sangre en el rostro.

Pese a los signos de maltrato el personal del Ministerio Publico no le brindo ningún tipo de ayuda.

Sin recibir respuesta, Imelda acudió a la Cruz Roja local a recibir atención médica, en ese lugar, Armando Monter le preguntó que le había sucedido y guardo su testimonio en video.

“Tú, tranquila, tranquila, voy a filmarte para tomar evidencias”, le dice a la víctima.

¿Cómo te llamas?

-Imelda Oropeza.

¿Conoces a los que te pegaron?

-Sí… Alejandro Rivera y el otro es Marcos Oropeza y… ¿el otro cómo se llama?

¿Saben dónde viven?

-Ahí estan en la casa y nomás se burlan de uno –dijo la mujer-. Ellos me golpearon, me arrastraron y mis niños vieron… me quitaron mis dos celulares. Me golpearon porque los estaba grabando, me corretearon y me quitaron los celulares.

En su cuenta de Facebook Armando Monter publicó:

“Las autoridades del Ministerio Público de la Ciudad de Actopan, Hidalgo, no reaccionaron ni auxiliaron a las víctimas inmediatamente para brindarle atención de primeros auxilios, argumentando que se quejaba mucho la víctima y que no era para tanto”, escribió Monter en su cuenta de Facebook.

Hasta el momento la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo no ha emitido pronunciamiento alguno a la denuncia.