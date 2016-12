Insumisos ante Murat y relevo de Juan Mendoza, había dicho Luis de Gpe, pero…

OAXACA, OAX., diciembre 22.- Entrevistado en la víspera de registrarse el incendio de papelería electoral en la sede del PAN, el virtual nuevo presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, adelantó que bajo su dirección ese instituto político “no será sumiso ante el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, ni apéndice del PRI, sino una oposición pendiente de la gobernabilidad”.

Y tras afianzarse como virtual nuevo dirigente estatal del partido albiazul, el político mixteco había adelantado la remoción del diputado local plurinominal Juan Mendoza Reyes como coordinador de la fracción paralamentaria del PAN en la LXIII Legislatura del Estado, además de otros cambios en la estructura del CDE.

Como nuevo dirigente estatal del PAN el papel que desempeñaré será de “oposición al pendiente de la gobernabilidad”, dijo Martínez Ramírez y rechazó convertir a su partido en apéndice del PRI ante la relación cercana que reconoció existe con el ex mandatario estatal José Murat Casab.

En medio de las especulaciones, el panista sostuvo que entre él y el padre del actual gobernador Alejandro Murat Hinojosa “existe una relación de respeto, así como la hay con los últimos seis gobernadores de Oaxaca; mi relación ha sido de colaboración político partidista”, declaró.

Y es que el presidente municipal con licencia de Huajuapan de León ha sido señalado de ser quien cabildeó en su momento las aprobaciones a las cuentas públicas de José Murat en la bancada del PAN, y en recompensa recibió la Notaría Pública Número 82, y la presidencia municipal en Huajuapan de León para su hermano, pero Luis de Guadalupe evitó polemizar más sobre el tema.

“No hay motivo para que se piense que trataré de volver al PAN apéndice del PRI. Aunque yo quisiera, y no lo quiero, nunca podría ser. El partido es tan fuerte que está por arriba, muy por arriba del Revolucionario Institucional”, asentó.

Respecto a los movimientos en la coordinación de la bancada del PAN en la LXIII Legislatura fue contundente: “Necesariamente debe haber movimientos porque el actual coordinador encabezó a un equipo que fue, de alguna manera, despreciado por la votación”.

Sin embargo, evitó apuntar la dirección hacia algún diputado o diputada para suplir en el cargo a Juan Mendoza Reyes, porque se procederá conforme al reglamento que establece el consenso con quienes integran la fracción parlamentaria.

No obstante, debido al apoyo que recibió abiertamente de la diputada local, Eufrosina Cruz Mendoza, la responsabilidad de la coordinación podría recaer en la tres veces legisladora plurinominal.

Martínez Ramírez señaló que “la fortaleza que tuvimos en esta campaña fue que nos comprometimos a quitar aquella gente que marcó la indiferencia con la militancia, aquella que causó el abandono de la militancia, que ocasionó el abanono del partido o que se fueran inconformes”.

El ex diputado local y Notario Público identificado como cercano al ex gobernador José Murat Casab reiteró que “mantener a las personas que causaron la inconformidad de la militancia no sería congruente”.

Como estaba previsto, el martes 20 de diciembre sesionaría el PAN para realizar el conteo de la paquetería electoral y dar a conocer de manera oficial al ganador de las elecciones, que ya se había cantado ganó Luis de Guadalupe Martínez Ramírez.

Las actas fueron recibidas en la sede estatal del PAN, ubicada en la Colonia Reforma de la Ciudad de Oaxaca, durante la noche del domingo 18 y el lunes 19 de diciembre, para llevar a cabo el conteo respectivo.

En la elección interna se estimó una participación del 74 por ciento de la militancia panista en los 67 centros de votación (de un total de 68) instalados en localidades en las que se cuenta con más de 3 mil militantes.

Los reglamentos internos señalan que emitidos los resultados se tendrá un periodo de cuatro días para que los inconformes presenten impugnaciones y, en caso de no existir, se procederá a realizar la entrega del Comité Directivo Estatal del PAN al ganador.

Sin embargo, la mañana de este miércoles 21 de diciembre de 2016 “manos extrañas” para la mayoría de las y los oaxaqueños, pero no para el panismo, prendieron fuego a las boletas electorales y con ello también ardió parte del edificio de cristal del PAN, en un intento por desaparecer las evidencias de la elección interna.