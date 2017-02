La campaña del EZLN contra el muro de Trump

“Las fronteras ya no sólo son líneas punteadas en los mapas y garitas aduanales, ahora son murallas de ejércitos y policías, de cemento y ladrillos, de leyes y persecuciones.”

Así inicia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) su posicionamiento ante el muro que pretende construir Donald Trump en la frontera con México, en el que señala que la ofensiva contra las diferencias raciales y nacionales que promueve “la construcción de muros culturales, jurídicos y de cemento y acero, busca reducir más aún el planeta”.

En el comunicado, fechado el 14 de febrero, y firmado por el subcomandante Moisés y el subcomandante Galeano, enumera además las acciones que los zapatistas emprenderán en una campaña mundial frente a la ofensiva trumpista.

“Hay que organizarse. Hay que resistir. Hay que decir “NO” a las persecuciones, a las expulsiones, a las cárceles, a los muros, a las fronteras. Y hay que decir “NO” a los malos gobiernos nacionales que han sido y son cómplices de esa política de terror, destrucción y muerte.”

Para ello, la Comisión Sexta del EZLN y las bases de apoyo zapatista ofrecerán apoyo, junto con las organizaciones adherentes en el mundo, para apoyar a los desplazados a regresar a sus casas, creando ‘santuarios’ o apoyando los ya existentes, con asesorías y apoyos legales, con festivales y movilizaciones, así como realizar boicots comerciales y mediáticos.

“El mundo no se transformó en una gigantesca megalópolis sin fronteras, sino en un gran mar sacudido por una tempestad que no tiene precedentes de igual magnitud. En él, millones de desplazados (a quienes, con rubor mediático, se les unifica bajo el nombre de “migrantes”) naufragan en pequeñas barcas, esperando ser rescatados por el gigantesco navío del gran Capital”, se lee en el texto.

También invitan al seminario de reflexión “Los muros del capital, las grietas de la izquierda” a celebrarse los días del 12 al 15 de abril del 2017, en las instalaciones del CIDECI-UniTierra, San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas.

Y, para completar la imagen apocalíptica, millones de desplazados y migrantes agolpándose en las fronteras que, de pronto, se volvieron tan reales como los muros que, a cada paso, interponen gobiernos y criminales. En la geografía mundial de los medios de comunicación y las redes sociales, los desplazados, fantasmas errantes sin nombre ni rostro, apenas son un número estadístico que muta su ubicación.” EZLN

El EZLN critica “la salvación local contra la catástrofe mundial” y se refiere a Trump como “la salvación de arriba anglosajona, blanca, creyente y masculina.”

“Ofrecen lo imposible: la salvación local contra la catástrofe mundial. Y la pamplina se vende bien entre una clase media que se difumina con los de abajo en sus ingresos, pero pretende suplir sus carencias económicas con refrendos de raza, credo, color y sexo. La salvación de arriba es anglosajona, blanca, creyente y masculina.”

También critica a la derecha intelectual de hacer “gestos de contrariedad e intentar tímidas y ridículas protestas.”

El texto refiere a los muros que se construyen debido a la corrupción y el crimen “hecho gobierno”, así como a un “sistema entero en su conjunto” que llegó al no retorno.

“Las fronteras se multiplican dentro de cada territorio, no sólo las que pintan los mapas. También y, sobre todo, las que levantan la corrupción y el crimen hecho gobierno.

“(…) Pero no, América no volverá a ser grande de nuevo. Nunca más. Ni el sistema entero en su conjunto. No importa qué hagan los de arriba. El sistema llegó ya al punto de no retorno.”