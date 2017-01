La clase política debe regresar el prestigio a la política: Alejandro Murat

+ El Gobernador informa que el cambio de autoridades municipales en la entidad oaxaqueña transcurrió en paz, sin incidentes mayores

OAXACA, OAX., enero 2.- Luego de señalar que el diálogo es el mejor instrumento que tiene la democracia para lograr acuerdos, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa sostuvo que ese es el compromiso que su gobierno tiene con la sociedad oaxaqueña para los seis años de su administración.

Invitado especial a la sesión solemne del Ayuntamiento capitalino, en la que rindió protesta el presidente municipal José Antonio Hernández Fraguas, el Gobernador dijo que “en la vida de Oaxaca podemos salir a las calles y ver que hay paz”.

“Podemos ver en el paisaje del Estado, que no hay marchas ni plantones, porque el primer elemento tiene que ver con saber escuchar, con entender que el diálogo es el mejor instrumento que tiene la democracia”, enfatizó.

Ante ex presidentes municipales de la Ciudad de Oaxaca, ex gobernadores, dirigentes empresariales, sociales, comerciantes y de colonos, el Mandatario estatal aclaró que su gobierno tiene la capacidad y especialmente la obligación de no sólo escuchar, sino de convertir esas demandas en acciones.

Ante los dos Síndicos y 16 Regidores que rindieron la protesta constitucional para integrar el Cabildo citadino para el período 2017-2018, Alejandro Murat Hinojosa afirmó que hoy tiene un compromiso con Oaxaca, que es la gran joya y el gran elemento que hace vibrar a la sociedad oaxaqueña.

Se dijo amigo y aliado del Presidente municipal “y por supuesto que la población de esta capital tendrá en este gobierno una mano amiga para poder construir la ciudad que nos merecemos”.

Ante representantes de los poderes Legislativo y Judicial el Gobernador sostuvo que “la clase política del país y por supuesto de Oaxaca debe de devolver el prestigio a la política”.

Esta es una demanda generalizada en el país y el gobierno de Oaxaca está listo para ser el que encabece esta demanda ciudadana, ofreció.

RELEVO DE AUTORIDADES EN PAZ

En entrevista colectiva al término de la sesión solemne de Cabildo, el gobernador Murat Hinojosa dio a conocer que no se presentaron incidentes graves durante el relevo de autoridades en los 570 municipios de Oaxaca. “Todo se ha dado en paz”, aseguró.

Dijo que el relevo de autoridades se desarrolló en un ambiente de paz, lo que demuestra actos de civilidad en los municipios, incluso en algunos desde la noche del pasado 31 de diciembre iniciaron con los proceso de entrega-recepción.

“Hasta estos momentos no hay mayor tema, todas las acciones en el marco democrático se han dado en paz, inclusive desde ayer en la noche varios municipios ya habían hecho la entrega recepción”, informó.

Murat Hinojosa aseguró que su gobierno será de puertas abiertas que trabajará con todas las fuerzas políticas del Estado.

“Es nuestra obligación darle resultados a la ciudadanía y regresar el prestigio a la política, ese es el reto y Oaxaca está listo para encabezar ese trabajo a nivel nacional, empezando con nuestro Estado”, reiteró.