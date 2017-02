“No tengo pruebas que Gabino haya desfalcado a Oaxaca”, defiende Gurrión

OAXACA, OAX, febrero 26.- El diputado priista Samuel Gurrión Matías, presidente de la Mesa Directiva subrayó tajante “yo no puedo emitir ningún juicio puesto que no tengo nada personal, ni revisado nada ni he visto ni sé que (Gabino) haya desfalcado al estado”.

Sobre si trasciende el juicio político al ex gobernador, el diputado Samuel Gurrión expresó “no te puedo contestar pues cada diputado tiene su propia decisión, en mi caso yo no tengo ninguna prueba de que él desfalcó, por lo tanto yo no tengo por qué emitir un voto para que se le haga juicio político a un gobernante, que de manera personal no tengo en mis manos ningún dato que corrobore que él incurrió en algún delito”.

Ante el cuestionamiento de que entonces no existe un desfalco financiero en el gobierno del estado, el legislador Gurrión Matías indicó que “eso no te lo puedo, decir lo tiene que decir la Contraloría”, se le reiteró entonces que como era posible que el gobernador había dicho en una conferencia que había recibido un estado devastado financieramente.

Reiteró que es una competencia que “yo desconozco, no estoy en esa área y siempre he dicho que si alguien cometió un delito que se le castigue, pero tampoco puedo darte alguna aseveración de algo que no conozco”. Y se alejó de inmediato.

Este viernes por la mañana el Senador Benjamín Robles Montoya ratificaría su solicitud de juicio político ante la Comisión Instructora del Congreso local oaxaqueño.

En tanto diputados de diferentes fracciones legislativas señalaron al término de la pasada sesión ordinaria del Congreso local que se ha recibido la solicitud de juicio político contra el ex gobernador Gabino Cué Monteagudo, promovido por Amira Cruz, el Senador Benjamín Robles (PT), y Alejandro Cruz Pimentel, quienes han acusado de violaciones graves a la Constitución política del Estado de Oaxaca y desvío de recursos públicos durante su administración 2010-2016.

El diputado de la fracción panista, Juan Mendoza Reyes señaló que efectivamente existe una solicitud ante la Comisión Instructora, en donde se ha radicado y se ha notificado al solicitante para que en término de tres días sea ratificada dicha demanda ante la comisión.

Agregó el diputado Mendoza Reyes que la Comisión Instructora está obligada a actuar con mucha responsabilidad, el desfalco señalado y acusaciones que se han iniciado hacia el ex gobernador del estado Gabino Cué Monteagudo, por parte de los promoventes tendrán que comprobar y aportar documentación respecto a lo que señalan.

Tenemos que ser imparciales y tener objetividad, reiteró, pues debemos apegarnos a la ley, no estamos facultados para emitir juicios anticipados, se tiene que esperar a que se abra la etapa probatoria y el soporte del demandante y en su momento se pronunciará la Comisión Instructora.