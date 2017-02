Se pronuncian Organismos vs Tomás Basaldú por violencia política vs Síndica

OAXACA, OAX., febrero 22.- Cuatro organizaciones que luchan por los derechos humanos de las mujeres, se pronunciaron contra el diputado local de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Tomas Basaldú Gutiérrez, tras considerar como agresión la actitud de ‘macho político’ que ha mostrado el también ex-munícipe de Santiago Pinotepa Nacional, sobre el caso de la síndica procuradora Yareli Cariño López.

La fémina fue electa Síndica Procuradora del municipio de Santiago Pinotepa Nacional en la jornada electoral del 5 de junio del 2016, por lo que el primero de enero del 2017 rindió protesta de su cargo, sin embargo, a 24 horas de ostentar su puesto fue removida durante la primera sesión de Cabildo celebrada el día martes 2 de enero, por indicaciones del ahora Diputado local por el distrito 22 con sede en Pinotepa Nacional, Tomas Basaldú Gutiérrez, acusó Yareli Cariño.

La determinación de su remoción la ejecutó el presidente municipal Guillermo García Cajero, sucesor del actual diputado estatal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Tomás Basaldú Gutiérrez, quien asignó el cargo de Sindicatura Procuradora a otra mujer, bajo el argumento de que el Presidente Municipal tiene las facultades para asignar a los integrantes del Cabildo en las posiciones que él determine.

No obstante, en entrevista con reporteros, Cariño López denunció que fue acosada sexualmente por el legislador Basaldú Gutiérrez, quien le advirtió que si no accedía a sus pretensiones no permitiría que asumiera el cargo de concejal, advertencia que fue cumplida días después.

Tras su destitución, la funcionaria municipal emprendió una denuncia por violencia política contra el Ayuntamiento citadino ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), con el objetivo de recuperar el cargo por el que fue electa el pasado 5 de junio del 2016.

Asimismo, interpuso un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC) ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Oaxaca, el cual ordenó la restitución de Yareli Cariño López como Síndica Procuradora en Santiago Pinotepa Nacional, luego de determinar que se violaron sus derechos político-electorales al ser destituida por el alcalde Guillermo García Cajero.

El Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Oaxaca concluyó que de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, el Ayuntamiento de Pinotepa Nacional no tiene la facultad de revocar el cargo a presidentes municipales, síndicos y regidores de Hacienda, por lo que en sesión extraordinaria de Cabildo le fue restituido el cargo de Síndica Procuradora a Yareli Cariño López.

Ante dichos acontecimientos, cuatro organizaciones de mujeres se pronunciaron contra las acciones del diputado local perredista, Tomas Basaldú Gutiérrez.