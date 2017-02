Pese a estar inhabilitado, IMSS mantienen a Tenorio en su Consejo Consultivo

OAXACA, OAX., febrero 12.- Pese a que el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo estatal, José Ángel Díaz Navarro, confirmó indagatorias a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) en la gestión de Germán Tenorio Vasconcelos y que sobre el ex funcionario del ex gobernador Gabino Cué pesan sanciones administrativas por 103 años de inhabilitación, el delegado del IMSS, Juan Ramón Díaz Pimentel, mantiene al presunto defraudador en el Consejo Consultivo de ese organismo.

Así lo confirman el directorio de gobierno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Oaxaca, como lo muestra la fotografía adjunta.

Fuentes de la Delegación del IMSS confirmaron que Díaz Pimentel ha hecho caso omiso a dar de baja a Tenorio Vasconcelos del Consejo Consultivo, pese a que el primero es cercano colaborador del padre del actual Gobernador.

En el Consejo Consultivo del IMSS que preside Díaz Pimentel, funge como Jefe de los Servicios Jurídicos Carlos Vasconcelos Beltrán y son consejeros, según el directorio oficial, Tenorio Vasconcelos; Eduardo García Moreno, representante de Concanaco; Carlos Mejía Gil, representante de la CTM; Ulises Bravo Cruz, representante de la CROC; Roberto García Rivera, representante de la CROM, y Livio Arango Gutiérrez.

Recientemente, el contralor Díaz Navarro dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la dependencia a su cargo, realizan 50 auditorías a los recursos que ejerció el ex gobernador Gabino Cué Monteagudo para indagar las presuntas irregularidades financieras en que habría incurrido en diversos rubros.

En entrevista, indicó que en el caso de las indagatorias a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) durante la gestión de Germán Tenorio Vasconcelos continúan a la par que el proceso de entrega-recepción, porque derivado de ese procedimiento se han detectado temas sensibles como el desabasto de medicinas, así como servicios de limpieza y seguridad que no se brindaban.

El también ex contralor del Infonavit confirmó que sobre Tenorio Vasconcelos pesan sanciones administrativas por 103 años de inhabilitación, pero aún así Díaz Pimentel lo mantiene en el directorio oficial del IMSS.

Díaz Navarro aseguró que la Contraloría Estatal sí ha inhabilitado por 103 años al ex titular de los SSO, mientras que la Secretaría de la Función Pública Federal no tiene ninguna inhabilitación porque éste no fue funcionario federal.

“Yo te puedo confirmar que fueron 103 años de inhabilitación”, puntualizó.

Además, aseguró que “no habrá impunidad en el caso de Tenorio Vasconcelos; se trabaja para aplicar todo con apego estricto a la ley”, prometió.

El contralor Díaz Navarro indicó que actualmente existen 50 procesos de entrega-recepción de la administración de Cué Monteagudo.

Refirió que la Contraloría estatal tiene que adecuarse a los órganos de fiscalización, porque no harán doble o triple trabajo, lo que hay es maximizar esfuerzos”.

Explicó que los resultados de lo que audite la ASF se tendrán hasta febrero del 2018, mientras que en los meses de febrero y marzo de 2017 se tendrán resultados del 2015.

Díaz Navarro concedió que existe la necesidad de una respuesta rápida; sin embargo, existe un periodo de gestación administrativa al que se tienen que apegar, “porque si se violentan los mecanismos y momentos, en caso de llegarse a tener sanciones administrativas o penales, se tiene que llevar un debido proceso.

Y es que dijo que una vez presentado, no sería correcto que las personas se salgan por la tangente, pero admitió que se les tiene que dar el derecho de audiencia.