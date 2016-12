Reforma Congreso Constitución local y autoriza a Murat renegociar deuda

SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, diciembre 26.- La LXIII Legislatura del Estado aprobó la enésima reforma a la Constitución de Oaxaca con el propósito de “armonizar” la Ley de Disciplina Financiera federal (impulsada por la bancada de Morena en el Congreso de la Unión) y adecuar la hacienda pública estatal con la federal, además de la reconducción financiera del Estado y la autorización al gobernador Alejandro Murat Hinojosa para renegociar la deuda pública que contrajeron sus antecesores.

A pesar de que aparentemente NO significa más deuda pública, la bancada de Morena votó en contra. Quedó establecido que el Congreso del Estado no declina su facultad de conocer y aprobar el endeudamiento público, pero NO autoriza al titular del Poder Ejecutivo a contratar más deuda.

Los dictámenes fueron elaborados por la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales que preside la diputada Eufrosina Cruz Mendoza. El primero de ellos es el relacionado con la reforma a los artículos 59, fracción XXV, primer párrafo, y 79 fracción XVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado en lo general y particular con el voto mayoritario de las dos terceras partes del Congreso estatal.

La diputada Cruz Mendoza, de la fracción parlamentaria del PAN, explicó que la iniciativa del Ejecutivo busca únicamente armonizar la legislación local en materia hacendaria con lo dispuesto en la Ley de las Entidades Federativas y los Municipios.

Precisó que el contenido de la iniciativa reserva la facultad indeclinable del Congreso para autorizar la contratación de financiamientos, pero traslada al Ejecutivo la posibilidad de refinanciar y reestructurar dichos endeudamientos.

Ello, cumpliendo con los requisitos que señala la ley, como: la mejor condición de mercado, que se realice un análisis de su destino, que se tenga capacidad de pago y, en su caso, la autorización para otorgar la garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

Con el dictamen de la iniciativa, la responsabilidad de realizar los ajustes que se consideren necesarios quedará a cargo del Ejecutivo estatal, sin aumentar los montos de la deuda pública, puntualizó la Legisladora plurinominal panista.

En cuanto a la segunda iniciativa, relativa a la modificación de los Artículos 53, fracción VII, y 80 fracción IV de la Constitución estatal, la diputada Eufrosina Cruz expuso que en ella se propone la reconducción financiera en el ámbito de ingresos y egresos, toda vez que los periodos actuales generan incertidumbre al encargado de la hacienda pública estatal y a los contribuyentes.

En resumen, señaló, la iniciativa propone modificar los periodos en los cuales se turnan las leyes de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como los plazos para su estudio y dictamen.

Con ello, el reloj legislativo empezará a correr desde el 17 de noviembre de cada año, plazo por el cual el Ejecutivo estatal deberá turnar el “paquete fiscal” y concluirá el 10 de diciembre con su dictamen.

Con el posicionamiento expuesto por la diputada Cruz Mendoza, el dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular con el voto de 41 de los 42 legisladores que conforman la LXIII Legislatura del Estado.