Sin agua, el Pueblo Mágico de Mitla; la autoridad, bien

VILLA DE MITLA, Oaxaca, febrero 26.- Debido a la escasez de agua potable que sufre la comunidad, 8 de cada 10 pobladores de la Villa de Mitla, denominado “Pueblo Mágico” han tenido que comprar este vital líquido con un costo de 70 a 100 pesos por tinaco.

De acuerdo a un sondeo realizado con los habitantes, 8 de cada 10 manifestaron comprar el agua para abastecer sus necesidades, mientras que dos de ellos dijeron suplir esta necesidad con agua de un pozo particular.

Patricia Méndez comentó que desde hace aproximadamente un año, ella y sus vecinos no han tenido agua potable y a pesar que reportaron la situación con la administración pasada, está hizo caso omiso “como no nos hicieron caso nos vimos obligados a comprar el agua, anteriormente nos vendían el tinaco a 60 pesos, pero con el incremento de la gasolina nos lo están vendiendo a 70 pesos, por ser zona centro”.

Andrea Martínez dijo que aproximadamente cada 20 días llega el agua a su casa, pero no se quedan sin agua y tampoco tienen que comprarla, debido a que cuentan con un pozo; “tengo a una hermana que vive en la colonia Sha Gi Bloo y ella se ve en la necesidad de comprarla, los que la venden le han dicho que debido a la distancia y condiciones de la calle el tinaco es más caro, creo que se lo venden en 90 pesos”, y a decir de otros vecinos mientras más lejos, el tinaco tiene un costo de 100 pesos o más.

María Hernández, indicó que hace más de 4 meses no cuenta con agua potable y a pesar de que se les reportó a la administración pasada no recibieron respuesta alguna; “uno de mis familiares comentó que en estos últimos días la nueva administración está componiendo las tuberías y que tal vez por esa razón no ha habido agua en este mes”.