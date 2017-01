Síndica de Pinotepa acusa a Basaldú de acoso sexual y destitución del cargo

OAXACA, OAX., enero 2.- A 24 horas de haber rendido protesta de su cargo, la síndica procuradora del municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Yareli Cariño López, fue removida durante la primera sesión de Cabildo celebrada este martes.

La determinación de su remoción la ejecutó el edil Guillermo García Cajero, sucesor del actual diputado estatal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Tomás Basaldú Gutiérrez.

En entrevista con reporteros, Cariño López denunció que fue acosada sexualmente por el legislador Basaldú Gutiérrez, quien le advirtió que si no accedía a sus pretensiones no permitiría que asumiera el cargo de concejal.

“Fueron varias las ocasiones en que me hizo la oferta de acostarme con él a cambio de que me respetara el lugar como Síndica Procuradora. Obviamente, le dije que NO porque es un derecho que yo tengo. El pueblo me eligió a mí como su Síndica Procuradora. Yo siempre le dije que hiciera lo que mejor le conviniera. Hoy vi los resultados. Es un hecho: fuí destituida del cargo sin ningún argumento”, denunció la mujer.

Cariño López informó que ya interpuso ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), una denuncia por violencia política, ya que el acoso sexual prevaleció desde la campaña electoral.

Refirió que cuenta con una constancia de mayoría expedida por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

“Es un capricho de este señor porque no quise ceder a ser su amante. El señor le fue fácil imponer al presidente municipal en esta administración e imponer a otra persona para que ocupe mi lugar”, denunció.

Yareli Cariño López refirió que para “no violentar la interpelación en la integración del Cabildo”, en su lugar fue puesta otra mujer bajo el argumento de que el Presidente municipal tiene las facultades para asignar a los integrantes del Cabildo en las posiciones que él determine.

Sin embargo, aseguró que la Ley Orgánica municipal no contempla las sindicaturas como posición movible a juicio del Edil.

Anunció entonces que interpondrá un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC) ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Oaxaca.

“No hay un fundamento legal. Sólo es un argumento, pero es diferente tener una lógica jurídica; ellos no la tienen y no les asiste la razón”, sentenció la mujer.