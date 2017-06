Un primado en declive y la sombra de la pederastia

LIBROS DE AYER Y HOY

Norberto Rivera Carrera, llamado por la Santa Sede primado de México, atraviesa por dos sucesos cruciales: su declive como primer obispo y la denuncia como encubridor de pederastas presentada por el sacerdote -el término ex no existe entre los curas- Alberto Athié Gallo y el ex legionario de Cristo José Barba Martín, uno de los muchos jóvenes que fueron sodomizados por Marcial Maciel.

Hay quien sostiene que la llamada primacía podría prolongarse para darle una especie de fuero al beligerante primado.

En medio de ese vendaval éste apuntala su defensa apoyando al PRI en los turbios comicios del Estado de México y se lanza contra AMLO no obstante que éste se ha confesado creyente católico.

Como contrapartida y sin que nadie pueda atreverse a denunciarlo por violar la ley -cuando Rivera la vulnera a cada rato-, el padre Alejandro Solalinde se declara abiertamente morenista y se suma a la denuncia de un fraude electoral en la entidad mexiquense.

Athié fue sacerdote de la Arquidiócesis de la Ciudad de México y renunció a su puesto en el año dos mil al conocer los muchos casos de pederastia entre los curas y la protección que les daban los jerarcas entre ellos Rivera Carrera.

Escribió al respecto junto con Barba Martín y el doctor Fernando M. González experto investigador de los casos de pederastia, el libro La voluntad de no saber en donde denuncia los documentos secretos que guardaba el Vaticano sobre los crímenes de Maciel fundador de los legionarios y los sobornos que éste le daba al estado teocrático.

La situación de Rivera puede amarrar de alguna manera las manos al papa Francisco que no parece tener mucha simpatía por el prelado mexicano.

Su rostro expresivo durante la pasada visita papal en febrero de 2016, era igual al que manifestó delante de Donald Trump en su reciente visita a Estados Unidos.

No se anda con medias tintas. Su gesto era un cromo y se convirtió en viral. Los obstáculos al papa pueden venir del medio oficial mexicano, ya que si bien se ha hablado de diferencias entre la jerarquía católica y el gobierno mexicano, hay una simbiosis entre ellos; son ideológicamente similares.

El desencuentro por la iniciativa para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, no pasó a mayores.

Se vio como un acto electoral del gobierno para los comicios de junio del año pasado.

En ese sentido, la fuerza del estado puede apoyar al arzobispo, ya que es difícil que se abra una verdadera investigación para inculparlo.

Se hablará de extemporalidad, pero, ¿prescribe la pederastia?, ¿no entra en los crímenes de lesa humanidad? La voluntad de no saber: lo que se conocía sobre Maciel en los archivos del Vaticano desde 1944 ( Ramdom House Mondadori y Grijalbo, 2012) es un libro estremecedor, una denuncia de la trayectoria inhumana y descarnada del fundador de los legionarios, que describe en un respaldo de 212 legajos todo lo que si sabía el Vaticano y lo ocultó.

Quien más ha abordado el tema es el especialista Bernardo Barranco quien ha estado en contacto con el padre Athié y conoce todos los obstáculos que le ha puesto la jerarquía para hacer las denuncias y el empeño que pusieron los autores para denunciar a su vez a Juan Pablo 11, que conocía perfectamente el problema y lo eludió.

Se sospecha que ante la presión de los denunciantes, se hizo rápidamente una beatificación expres del papa polaco.

En medio de esta lucha que han dado los autores y que aparece en el libro, está la situación del primado ahora en discusión, quien no solo sabía lo de Maciel sino que lo negó y trató de protegerlo cuando hubo denuncias mediáticas contra él.

Los demandantes tienen todo tipo de pruebas. De ahí que si cae por su propio peso el apoyo que pueda tener quien encabeza con su título la iglesia católica -considerada por el poder como religión de estado- y tiene importantes adeptos en la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM), la situación de Norberto no se ve muy propicia.

Los molinos de dios, dice el dicho, muelen lento peto muy fino. El momento de rendir cuentas ha llegado y como dijo Chejov, de lo que suceda, “el que viva lo verá”

