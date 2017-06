Lamenta Mtz Neri que AMLO cierre posibilidad de alianza con PRD

+ Llama el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso federal a Andrés Manuel López Obrador a mantener las puertas abiertas + Le pide que rectifique para lograr un cambio verdadero sobre la base de la humildad y sin descalificaciones

PALACIO LEGISLATIVO de San Lázaro, Ciudad de México, junio 12.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso federal, diputado Francisco Martínez Neri, calificó como desafortunadas las declaraciones del dirigente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, quién cerro la posibilidad de una alianza para la elección presidencial de 2018 con su partido, el de la Revolución Democrática (PRD).

Ante los dichos del tabasqueño, el coordinador perredista hizo un llamado a los representantes de las fuerzas políticas de izquierda a mantener las puertas abiertas, buscar el diálogo frontal; “por ejemplo, hay gente tanto en Morena como en el PRD que ven con buenos ojos la alianza y lo menos que se debe hacer es consultar con las bases de ambos partidos y llegar a buenos acuerdos”.

“Espero que en los próximos meses cambie esta situación. Le solicito a López Obrador que rectifique, podemos caminar juntos y, sobre todo, podemos llevar un mensaje a la sociedad mexicana para lograr un cambio verdadero sobre la base de la humildad, de la cooperación y sin descalificaciones”, expresó.

El legislador del sol azteca reiteró que se requiere construir y trabajar sobre la base de la búsqueda de la unidad, “estoy convencido que es el camino. Lo hemos manifestado en su oportunidad, buscamos que las alianzas prioritariamente sean con las izquierdas, pero eventualmente se pueden hacer con grupos de otros partidos”.

Desde mi perspectiva, añadió, lo natural es unirnos con grupos de izquierda, pero no podemos desdeñar otras alianzas que concreten avances para desmantelar un Estado que no ha logrado el buen desarrollo de México y que es orquestado por los manejos irregulares del PRI.

Martínez Neri comentó que lo primordial para el PRD es fortalecerse al interior, “eso es fundamental y debemos caminar en ese sentido, para que en el 2018 si vamos o no en alianza con las izquierdas no sea trascendental, lo urgente es fortalecernos con la sociedad”.

No descartó la posibilidad de concretarse una alianza con el PAN para el próximo proceso electoral presidencial, “aunque en este momento no sea la primera opción, a pesar de que los dirigentes de ambos partidos declararon hace unos días que podría darse”.

“Pienso que es un asunto que debe resolverse en un congreso, no de dos personas que platicaron y coincidieron, es una cuestión de partido y será el partido quien así lo defina”, puntualizó.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de un periodo extraordinario para tratar los temas de seguridad pública, el líder perredista por Oaxaca lamentó que se diluya la posibilidad de que se realice.

“Desafortunadamente no veo condiciones para que podamos sesionar en junio, como se había planteado originalmente. Con preocupación observo que no podamos constituirnos en sesión en breve, porque no hay productos que discutir”, destacó.

Cuando lo cuestionaron sobre qué calificación le pondría al Instituto Nacional Electoral (INE), luego de su actuación en la pasada elección del 4 de junio, Martínez Neri reprobó el trabajo del árbitro electoral.

“Le pongo un 5, realmente ni siquiera de panzazo, terrible, todo el aparato del Estado trabajando en el Estado de México, todo el aparato del Estado trabajando en Coahuila y no hubo sanciones”, sentenció.