Obligar a Tenorio a devolver el dinero que se robó, exige Ayala Villarreal

OAXACA, OAX, junio 14.- La atención en todas las instancias de Salud en Oaxaca, fue un desastre en la administración de Germán Tenorio Vasconcelos, hubo corrupción y después de su aprehensión, debe obligársele a devolver todo el dinero que se llevó, indicó el Doctor Jorge Ayala Villarreal.

Reconocido como el decano de los doctores que laboraron en los primeros años de funcionamiento del Hospital Doctor Aurelio Valdivieso, interrogado a opinar sobre el caso Tenorio Vasconcelos, dijo esperar que no lo hayan llevado a la cárcel por unos días, para después exonerarlo o decirle que su omisión o problema no es grave.

El paso de Tenorio Vasconcelos en los servicios de Salud de Oaxaca, costó la vida de muchas personas que se atendieron mal y no recibieron los medicamentos ni la atención en todas las instancias de la secretaria bajo su responsabilidad, fue un desastre, dijo molesto, Ayala Villarreal.

Siguió diciendo: me tocó vivir esa situación que repercutía en problemas graves para la gente pobre, la que no alega, esto sucedió en el Seguro Popular, en los hospitales y centros de salud.

Por todo esto, sostuvo Jorge Ayala que Germán Tenorio es el principal responsable del desastre en los servicios de Salud, por omisión y negligencia, pero hay otras muchas cosas mas que se juntan y se sucedieron en la administración del ex Gobernador Gabino Cué y anteriores autoridades en el gobierno de Ulises Ruiz, de ahí que en el área de salud, estemos en malas condiciones y lo principal, los servicios no son buenos.

Lo peor de Tenorio fue haberse llevado el dinero que no lo ha devuelto, ni creo que lo vaya a devolver; afirmó que lo están llevando a un juicio, no por cosas graves, cuando lo que cometió en perjuicio de la salud en Oaxaca, a mi juicio, es gravísimo, rayó en lo ilegal y corrupto como funcionario, aseguró el entrevistado.

El ex secretario de Salud debe responder por su presunta culpabilidad en 6 o 7 delitos que para el pueblo deben ser muy graves, y vino lo que generalmente sucede y se espera no suceda en este caso: creo—dijo Ayala Villarreal—que están con arreglos, creo que ya está mas o menos acordado de que le apliquen ciertas sanciones, para que igual que el ex Gobernador Gabino, se vaya a su casa y no cause mas daños, es la solución e impunidad.

Adelantó el decano de los doctores que han laborado en el Hospital Valdivieso de la capital del Estado, que a Germán Tenorio le deben confiscar el avión, la motocicleta, departamentos y demás bienes que adquirió con dineros destinados a los servicios de salud en Oaxaca.

Ayala Villarreal confió y dijo esperar del fiscal general, Rubén Vasconcelos Méndez—que dijo no conocerlo—que cuando menos ha hecho valer una parte muy importante de la ley y a Tenorio Vasconcelos deben fincarle responsabilidades de todo lo que sucedió en su época de secretario de Salud.

Entre otras cosas—dijo—las muertes maternas, la desatención a niños prematuros, falta de vacunas y la no prevención de males como el dengue y chikungunya que causaron muertes y ni cuenta se dieron.

Quien alcanzó la jubilación como médico del Hospital Civil, indicó no haber visto ni conocido casos graves en que hayan incurrido anteriores secretarios de Salud y afirmó: ha habido y sigue habiendo corrupción en la secretaría de Salud, no hay duda, pero no en el grado que Tenorio lo hizo y abusó, y por el mismo rumbo va el Seguro Popular, afirmó.

Subrayó que esta situación, obviamente y naturalmente debe alcanzar al ex Gobernador Gabino Cué, porque con Tenorio mantiene un parentesco político, además están involucrados la hija, primos y hermanos del ex secretario de Salud, privado de su libertad en el penal de Santa María Ixcotel.