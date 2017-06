Llama Iglesia católica a “cerrar heridas” de batalla en Nochixtlán

OAXACA, OAX, junio 18.- La corrupción siempre oculta la verdad, violencia e injusticia, hasta las justifica, no es raro no encontrar a los principales responsables, no se exija reparación y hasta se condena a inocentes, afirmó el Arzobispo, José Luis Chávez Botello, en la tradicional reunión con representantes de medios informativos.

Antes, en su acostumbrado comunicado, había dicho que situaciones de violencia, corrupción e injusticia social, ahí están, dañando y matando, y se agravan porque es un problema casi estructural que se sufre en diferentes campos, sectores y estructuras claves de la sociedad.

No bajar los brazos y mirar adelante pidió a los honestos y a quienes luchan por la vida y la justicia, pero parece que estorban, se les presiona, se les margina y hasta se les ataca, indicó Chávez Botello.

Sostuvo: encendamos las luces que hagan posible que personas, familias o comunidades no se queden a oscuras, sin justicia social, sin educación de calidad, que el fruto del trabajo de ciudadanos y sus impuestos destinados al bien común, no lleguen a ser botín de quienes no les interesa la vida, la educación, ni la paz social.

Afirmó que la luz de los honestos que luchan por la justicia y el bien común, brilla mas en las noches de sociedades densas de corrupción, injusticia y violencia.

MONITOREAR A FISCALES

En la sesión de preguntas y respuestas, interrogado a hablar si los recientemente nombrados Fiscales en Oaxaca, frenarían la corrupción e impunidad, dijo que vale la pena monitorearlos, los llamó a caminar por el bien y cumplir para apoyarlos en todo lo bueno que hagan.

Del caso Tenorio Vasconcelos, se interrogó al Arzobispo que convenía al Estado, si confiscarle bienes o permanecer en la cárcel; no tardó Chávez Botello en contestar: no soy perito en jurisprudencia, no puedo opinar sin tener los pelos en la mano.

La justicia—dijo—no es para jugar con ella, hay que hacerla seria.

CASO NOCHIXTLÁN

Recordó el Arzobispo que este 19 de Junio, se cumple un año de los hechos registrados en Nochixtlán, e hizo la invitación a que pronto se cierren las heridas. Dijo haber pedido por los que perdieron la vida y los que han sufrido y todavía no se soluciona su situación.

Sobre el cierre de heridas, Chávez Botello afirmó que Oaxaca es uno de los Estados donde no cierran pronto las heridas, en ocasiones se alargan, lo que supone que algo está fallando, a lo mejor falta capacitación y buena voluntad en alguna de las partes o hay otros intereses.

Dijo que no es raro encontrar en el país, casos manipulados de un lado y de otro, indicó que no basta la justicia legal, puesto que una sociedad humana va mas allá de la justicia y los que pueden hacer mas son familiares y la comunidad, de donde son las personas.

Señaló que los conflictos son frecuentes, hay dificultades donde hay seres humanos y si a alguien le pasa algo, vienen a la capital del Estado, a quejarse y esto se alarga.

Reconoció que la ciudad de Oaxaca de Juárez, ha sufrido por asuntos que se hubieran podido arreglar si las familias estuvieran dispuestas y si en las 2 partes, hubiera disposición fincándose la verdad.

DIA DEL PADRE

En el Día del Padre—domingo 18—y en su homilía, el prelado se mostró interesado en que no haya hogares sin padre, señalando de triste que aunque estén los papás, en algunos hogares pareciera que no los tienen.

Reconoció a los papás que luchan por mantener a su familia, en especial a los que son papá y mamá, por la ausencia de la esposa que falta o murió.

Finalizó diciendo que sigan adelante, ocupándose de su familia, puesto que ayudan a que la sociedad se humanice.