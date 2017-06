‘El Alebrije’ me amenazó y me golpeó en mis testículos: Peimbert

+ El Ombudsman oaxaqueño denuncia que también la Sección 22 del SNTE no está conforme con las acciones de la Defensoría

OAXACA, OAX., junio 20.- Arturo Peimbert Calvo, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), aclaró en entrevista radiofónica que el lunes no se dio un enfrentamiento con el activista David Venegas, mejor conocido como “El Alebrije”, y que tampoco ha consumido una gota de alcohol.

En respuesta a señalamientos del dominio público, Peimbert explicó al periodista Humberto Cruz que de la misa celebrada en Nochixtlán salieron a presenciar una obra de teatro y después de dirigir un mensaje fue increpado por Venegas, quien “me insultó, me amenazó y me golpeó en mis testículos”, en medio de un clima de inseguridad, debido a que en el lugar “había personas con actitud porril”, por lo que junto con su personal “salimos del lugar para no contaminar la conmemoración”.

Principal blanco de señalamientos y acusaciones, el Ombudsman estatal denunció que también la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) “no está conforme con las acciones de la Defensoría”, y reiteró de paso que las medidas cautelares nunca fueron cumplidas por el gobierno de Gabino Cué Monteagudo.

“Son posiciones muy duras a las que estamos expuestos con acusaciones. Lo que pasó en Nochixtlán (el 19 de junio de 2016) no fue enfrentamiento, sino una agresión con balas venidas de servidores públicos”, dijo.

El Defensor humanitario también reiteró que los que murieron ese día no eran maestros, sino campesinos que salieron en defensa de los profesores.

Y aunque a un año los acontecimientos de Nochixtlán siguen sin justicia ni verdad, Peimbert Calvo reconoció el trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tiene un papel importante, porque siempre está de lado de las mejores causas.

LA AGRESIÓN DE “EL ALEBRIJE”

El titular de la DDHPO, Arturo Peimbert Calvo, fue agredido la noche del lunes pasado por el activista David Venegas, “El Alebrije”, al término del concierto “Por justicia y paz” en Asunción Nchixtlán, región de la Mixteca oaxaqueña.

Al concluir su discurso en la clausura de los eventos del primer aniversario del desalojo, Peimbert fue encarado por el “El Alebrije”, quien le reclamó por el asunto pendiente de los desplazados de San Juan Copala.

Ante la falta de respuesta, Venegas le lanzó una patada que no pegó de lleno en la humanidad del Defensor de los Derechos Humanos, lo que hizo reaccionar a quienes se encontraban al lado y rápidamente sometieron al agresor.

El Alebrije, quien se caracterizó por su violencia durante el movimiento magisterial-popular del 2006, fue obligado a retirarse de la población para evitar mas hechos violentos.

El activista, quien permaneció encarcelado durante varios meses, recobró su libertad en el último año de gobierno de Cue Monteagudo.

De su estado de salud, Peimbert Calvo dijo “sentirse muy bien”, a pesar de que su agresor, al igual que otros manifestantes se encontraba en estado de ebriedad al ocurrir los hechos.