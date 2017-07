UABJO extiende brazos a universidades y sociedad para construir conocimiento libre

+ El rector Eduardo Bautista, el edil capitalino, José Antonio Hernández Fraguas, y el coordinador de Educación Media Superior y Superior, Francisco Márquez, entregan reconocimientos a estudiantes de 22 universidades por prestación de servicio social

CIUDAD UNIVERSITARIA, Oaxaca, julio 5.- La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJ) es un espacio de puertas abiertas que extiende sus brazos a las instituciones hermanas y a la sociedad en general para construir conocimiento libre, afirmó el rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez, durante la entrega de reconocimientos por prestación de servicio social a estudiantes de 22 Instituciones de Educación Superior (IES) en el Estado.

Ante sus invitados a Ciudad Universitaria: rectores y directivos de otras universidades; el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, y el coordinador general de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología (CGEMSySCyT) del gobierno estatal, Francisco Márquez Méndez, celebró la hermandad entre las IES, auspiciada por el gobierno de la ciudad, porque ello fortifica la dignificación del servicio social.

“La Universidad es universalidad, pluralidad de ideas, aliento para el debate tendiente a construir conocimientos libres, generar investigación constante y libertad de cátedra”, puntualizó el Dr. Eduardo Bautista la mañana de este miércoles en presencia de centenares de estudiantes de diversas Unidades Académicas reunidos en la explanada de Rectoría.

A las alumnas y alumnos les dijo que las IES “coincidimos en que ustedes son parte de la nueva democracia que se cultiva en programas de calidad, capaces de tomar decisiones firmes y de levantar la voz para exigir transparencia”.

Por esta razón impulsamos políticas tendientes a fortalecer sus conocimientos y poner en práctica lo que aprenden en las aulas a través de un servicio social digno en cada una de sus especialidades, subrayó.

Por su parte, el munícipe capitalino e impulsor del trabajo conjunto entre las IES, José Antonio Hernández Fraguas, manifestó su beneplácito por visitar la UABJO y señaló dos razones que definen el espíritu universitario: “la universalidad y la democracia en un marco de apertura para construir mejores espacios de convivencia y continuar formando excelentes profesionistas”.

Asimismo, agradeció al rector Bautista Martínez “formar parte de este gran proyecto, sin precedente, en apoyo a la sociedad oaxaqueña, a través del servicio social, en el que las y los alumnos aplican sus conocimientos y son reconocidos con un documento oficial, válido para integrarlo a su currículum”.

Hernández Fraguas refirió que en el marco del convenio general con las IES se establecen estímulos fiscales y descuentos en el pago de impuestos ante el Ayuntamiento capitalino para aquellas empresas que ofrezcan el primer empleo a quienes egresan de estas 22 universidades públicas y privadas que forman parte del proyecto.

En tanto, el titular de la CGEMSySCyT, Francisco Márquez Méndez, manifestó un amplio reconocimiento a la iniciativa emprendida por el Presidente municipal capitalino y el Rector de la UABJO, ya que contribuye a dignificar la práctica social del estudiantado próximo a egresar de las 22 IES, quienes visitan las colonias de la ciudad para llevar servicios mediante programas específicos en cada una de sus especialidades.

Consideró motivo de celebración romper con el esquema tradicional al que se enfrentan las y los jóvenes, pues al egresar no pueden acceder a un empleo porque no tienen experiencia; sin embargo, no pueden tener experiencia si no les da empleo, y con esta iniciativa, al concluir su servicio, se les otorga un documento que avala su primera experiencia laboral.

Antes, la secretaria General de la UABJO, Mtra. Leticia Mendoza Toro, señaló que “es aquí donde están las y los profesionales del mañana, quienes marcarán el rumbo del estado y del país, y para las autoridades universitarias no hay mayor satisfacción que el deber cumplido”.

Al acto asistieron rectores, rectoras y representantes de las 22 instituciones públicas y privadas de educación que también forman parte del Consejo de Participación Ciudadana de Oaxaca de Juárez, como la voz académica que busca incidir en la toma decisiones para enriquecer el trabajo y mejorar las políticas públicas del Ayuntamiento capitalino.