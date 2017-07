Prepara Orquesta Primavera 2 conciertos con el director Rodolfo ‘Popo’ Sánchez

OAXACA, OAX., julio 13.- En el marco de las actividades de la Guelaguetza, la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) dio a conocer la realización de dos conciertos con la Orquesta Primavera de Oaxaca, bajo la dirección del Director Huésped Rodolfo “Popo” Sánchez.

En conferencia de prensa, la titular de Seculta, Ana Vásquez Colmenares, detalló que la primera presentación de este espectáculo musical tendrá lugar este viernes 14 de julio en el Teatro Macedonio Alcalá a las 21:00 horas y la segunda presentación será el sábado 15 de julio en el Teatro Juárez, a partir de las 20:00 horas.

Vásquez Colmenares resaltó la participación del también saxofonista, Director de Orquesta y arreglista michoacano en los arreglos musicales que presentará en compañía de los integrantes de la Orquesta Primavera de Oaxaca, ofreciendo un espectáculo de canciones oaxaqueñas.

En su oportunidad, el Mtro. Rodolfo “Popo” Sánchez mostró su beneplácito por participar en estos conciertos interpretando y dirigiendo temas como “La Sandunga”, “Danzón Nereidas”, “El Feo”, “La Martiniana”, “Naila”, “Canción Mixteca”, “Dios nunca muere”, entre otros, todos con un toque especial para deleitar al público oaxaqueño y visitantes en estas fiestas de Guelaguetza.

“Esta orquesta es única en su estilo. No es comparable con ninguna otra, no hay comparación musical con alguna otra orquesta, por ello me siento honrado en participar y dirigir a tan talentosos músicos oaxaqueños”, añadió el reconocido músico.

El primer concierto tendrá un costo de admisión de 100 pesos; sin embargo para el pueblo oaxaqueño será gratuito, presentando únicamente su credencial de elector en taquilla.

La segunda presentación estará abierta al público en general con cupo limitado.