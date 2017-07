Joven obtuvo el puntaje perfecto para entrar a la UNAM y revela el secreto de cómo lograrlo

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19.- Un alumno obtuvo la puntuación perfecta en el examen del CONEVAL, para ingresar a la UNAM.

Lesthat Manelick Martínez, logró contestar de manera correcta las 120 preguntas del exámen.

Me siento muy contento de pertenecer a la UNAM y emocionado de iniciar (en agosto próximo) la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias”, explicó a UNAM Global.

El exalumno del Instituto Politécnico Nacional, explicó que abandonó su ingeniería en biotecnología por que no se sentía pleno.

Hay muchas oportunidades no sólo en la UNAM también en la UAM e IPN para lograrlo. Prepárense más, pónganse un objetivo y pregúntense si son felices con lo que son, esfuércense y no se confíen, ser proactivo y autodidacta. No se decepcionen si no obtuvieron un lugar, el próximo año pueden volver a intentarlo

Si bien, el examen tiene cierto grado de complejidad, lo principal es la avidez, tenacidad y preparación para la obtención de un lugar que es “una decisión de vida”.