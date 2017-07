Invade la inseguridad al país; 74.9% de la población vive con miedo

+ Es reflejo del fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno federal, acusa el diputado Francisco Martínez Neri

PALACIO LEGISLATIVO de San Lázaro, Ciudad de México, julio 23.- El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso federal, el oaxaqueño Francisco Martínez Neri, alertó sobre la crisis que está enfrentando el país en materia de seguridad, ya que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 74.9 por ciento de la población mexicana se siente insegura, por lo que urgió a sus pares en el Congreso para desahogar la ley de mando mixto que lleva meses detenida.

“Se trata de una cifra histórica, la más alta, desde 2013, tan solo en Ecatepec de Morelos, Estado de México, el 94.6 por ciento de los ciudadanos sale de su casa con el temor de ser víctimas de la delincuencia, mientras que en la CDMX se registró el 92.9 por ciento de la población; es por ello que en el grupo parlamentario del PRD seguiremos pugnando por sacar la Ley de Mando Mixto a la brevedad” informó.

El líder perredista indicó que es tarea del gobierno garantizar la integridad de la población. “Es claro que su estrategia de seguridad ha fracasado profundamente, y como consecuencia tenemos un incremento notorio en la percepción de la inseguridad”.

El coordinador del PRD declaró que si los ciudadanos se sienten inseguros, significa que los cuerpos policiacos no están cumpliendo con su función. “Estas cifras son el reflejo de la gran deficiencia que padece nuestro sistema de seguridad pública”.

El legislador aseguró que no se trata de mera percepción, “es un hecho que la administración peñista no ha sabido cómo combatir la delincuencia, como consecuencia tenemos la ola de violencia más alta de los últimos años y el problema principal es que no se han generado reformas reales, que contribuyan en la lucha contra estos actos que transgreden la ley”.

“Los mexicanos temen que los índices de inseguridad sigan aumentando, ya no confían en el desempeño de la policía preventiva, municipal, ni estatal, por ello urge fortalecer nuestros cuerpos de seguridad, capacitarlos y brindarles el equipo necesario para que puedan combatir la delincuencia” enfatizó.

Finalmente, Martínez Neri aseveró que “debemos actuar cuanto antes, de lo contrario la situación empeorará, la ciudadanía está demandando protección en calles y transportes públicos, está en espera de que las autoridades respondan con soluciones firmes, no podemos permitir que la violencia y la delincuencia se convierta en algo cotidiano”.