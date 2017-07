“No puedo retractarme de lo que no dije”, responde Altamirano al Vocero del Congreso

+ Ponen en boca del Auditor Superior del Estado presuntas declaraciones de cuyo manejo crítico responsabilizan a los medios de comunicación

SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, julio 27.- “Me atribuyen declaraciones que no hice y ahora dicen que me retracto, (pero) no puedo retractarme de lo que no dije”, respondió el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Carlos Altamirano Toledo, ante un comunicado de prensa que emitió la Dirección de Comunicación Social de la LXIII Legislatura del Estado, bajo responsabilidad del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que ahí dirige el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP), Irineo Molina Espinosa.

El auditor Altamirano Toledo reaccionó así por la tergiversación que en la oficina de Comunicación Social del Congreso del Estado hicieron de las declaraciones que, vía Periscope, hizo al portal de noticias Quadratín Oaxaca, que dirige la periodista Guadalupe Thomas.

“Esta fue la entrevista que yo di y ustedes analicen lo que se dijo”, puntualizó en su cuenta de Twitter, para la opinión pública, el Auditor Superior del Estado.

Antes de esta respuesta, de la oficina de prensa del Congreso local salió un comunicado con papel membretado y fotografías de diputadas y diputados reunidos con el propio Altamirano Toledo que reproducimos textual:

“El señalamiento de que el Congreso de Oaxaca y la JUCOPO de la 63 Legislatura no fiscaliza 700 millones de pesos y “solapa” actos de corrupción, son productos de una mala interpretación de medios de comunicación (que retomaron sus supuestas declaraciones) derivadas de una “entrevista banquetera”, señaló Carlos Altamirano Toledo, titular de la ASE.

“Yo nunca he dicho eso. Yo lo niego. No sé con qué intención lo hayan hecho, lo único que sé es que fue de banqueta. Yo acostumbro dar entrevistas de memoria”, afirmó.

“Altamirano Toledo precisó ante las comisiones unidas de Vigilancia de la ASE y de Administración de Justicia, que la Auditoría Superior del Estado (ASE) es un órgano técnico del Congreso local.

“Nadie debe de meter mano en el tema de la auditoria, ningún Poder, el auditor debe ser autónomo y responsable de sus actos.

“Durante la reunión de trabajo que presidieron las diputadas Eva Diego Cruz, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la ASE y diputada del PRD e Hilda Graciela Pérez Luis de Administración de Justicia y del partido Morena, la legisladora Laura Vignon Carreño del PRI pidió al auditor aclarar dichas declaraciones que crean una imagen negativa de las y los diputados.

“Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Donovan Rito García hizo un llamado a Altamirano Toledo para evitar generar polémica, ya que dichas acciones no abonan a la credibilidad del Sistema de Combate a la Corrupción en Oaxaca.

“En su intervención, Pérez Luis celebró que la ASE contemple al Congreso local para realizar auditorías, sin embargo pidió que se practiquen sin tintes políticos para hacer un verdadero ejercicio de transparencia.

“En tanto, el diputado del Partido Encuentro Social (PES), Gustavo Marín Antonio, cuestionó sobre el número de observaciones realizadas a las diversas dependencias y entes de gobierno.

“Diego Cruz habló del rezago de la pasada 62 Legislatura del Estado, que dejó dos mil 137 expedientes de municipios sin resolver, por lo que la Comisión Permanente de Vigilancia de la ASE que preside les ha dado seguimiento.

“Necesitamos voluntad política para que haya un trabajo hecho con seriedad y que permita quitar esos vicios para que los entes autónomos, como en el caso de la Auditoría Superior del Estado, hagan su trabajo”, subrayó Diego Cruz.

“Con la reunión celebrada con el Auditor Superior del Estado y los diputados se delinearon elementos para fortalecer el marco legal del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción” (SIC).