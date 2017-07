Cumple la UABJO con su misión de educar y trabajar para la sociedad: Rector

+ Egresan 97 licenciadas y licenciados en Terapia Física y Terapia Ocupacional que imparte la Facultad de Medicina y Cirugía + Ivette Morán de Murat amadrina a la séptima generación 2014-2017

OAXACA, OAX., julio 28.- La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) está cumpliendo con su misión de educar y trabajar, afirmó el rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez, en la ceremonia de graduación de la séptima generación 2014-2017 de las Licenciaturas en Terapia Física y Terapia Ocupacional que imparte la Facultad de Medicina y Cirugía (FMC).

Durante el acto, celebrado en días pasados en el auditorio de la FMC, ante la madrina de generación, Ivette Morán de Murat, presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), así como el director de la facultad, Dr. Guilebaldo Cruz Cortés, las y los 97 egresados hicieron un juramento a la sociedad:

“… nunca colaboraré voluntariamente con aquello que ponga en peligro, riesgo u ofenda la integridad física, mental y social del ser humano; actuaré con todos mis conocimientos, talentos e inteligencia para la promoción, protección y recuperación de la salud y calidad humana”, prometieron.

Y ante todas y todos, el rector Eduardo Bautista puntualizó que la Máxima Casa de Estudios trabaja y educa de cara a una sociedad que anhela y tiene expectativas de servicio profesional.

Por ello, confió en que la generación de profesionales que egresa sabrá brindar, con la formación humanista que caracteriza a nuestra Universidad, un alto sentido de responsabilidad social y compromiso para retribuir a los pueblos de Oaxaca el esfuerzo que se hace para apoyar la educación pública.

Felicitó a las y los egresados, pero también a sus familias porque han creído y participado en su formación, con esfuerzo y dedicación para culminar esta etapa académica.

Por su parte, el director Cruz Cortés deseó éxito a las y los 64 pasantes de TF y 33 de TO porque inician la etapa en la que pondrán en práctica con sus pacientes los conocimientos adquiridos en la Universidad, y “ahí no se requiere sólo de inteligencia, sino de constancia y perseverancia”.

Les recomendó “aprender a ser tolerantes a la frustración y al desconocimiento de muchos aspectos de la vida, pero estoy seguro que han adquirido los conocimientos, destrezas y habilidades para atender a las y los pacientes que lo soliciten, ya que cuentan con las competencias suficientes, además de las aptitudes y actitudes indispensables para su desempeño óptimo”.

El Director de la FMC refirió que el paciente es un ser humano que sufre, siente y deposita su confianza en las y los profesionales de la Medicina para su recuperación, por lo que los invitó a ponerse en el lugar de ellos.

“Si yo fuera el paciente, cómo quisiera que me tratarán”, preguntó y también los exhortó a poner en alto el nombre del Alma Mater, porque “pese a las adversidades y críticas negativas son parte de la mejor Universidad de Oaxaca”.

En tanto, la madrina de la generación generación 2014-2017 y presidenta del DIF estatal, Ivette Morán de Murat, felicitó a las y los nóveles y les dijo que todo lo que se propongan en esta vida se puede lograr, pero con esfuerzo, perseverancia, trabajo y sobre todo con el corazón.

“Escogieron una carrera dedicada a la asistencia social, para ayudar a las y los demás, y me he dado cuenta que no hay nada más hermoso que poder cambiar la vida de muchas personas”, puntualizó la Esposa del Gobernador del Estado.

Afirmó que Oaxaca necesita jóvenes con valores que trabajen por ella, respetándose los unos a los otros para construir un mejor estado; “que nunca nadie les diga que no se puede, porque en esta vida los sueños si se pueden hacer realidad; muchas felicidades a todas y todos”, subrayó.

A esta graduación también asistieron la directora general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Lic. Alina Gómez Lagunas, y el director general del Monte de Piedad, Lic. Edgar Alejandro Aguilar Escobar.

Por la UABJO, el subdirector de la FMC, Dr. José Armando Martínez; el coordinador, Dr. Cuauhtémoc Matadamas Zárate; el coordinador de la Licenciatura en Terapia Física, Rafael Vidal Rodríguez; la coordinadora de Terapia Ocupacional, Adriana Isabel Núñez Melchor, y el secretario del Consejo Técnico, Lic. Pedro Olivera Merlín.