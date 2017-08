Los nexos de la presunta amante de Javier Duarte con Oaxaca

+ La liga de Xóchitl Tress, viuda del diputado federal panista Gregorio Barradas Miravete, es el crimen organizado que operaba en Tuxtepec bajo el gobierno municipal del PRD y que implicó al mismo Z-40

OAXACA, OAX., julio 31.- Dominga Xóchitl Tress Rodríguez, la supuesta amante del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y a quien la Procuraduría General de la República le inició una investigación, causó inestabilidad política en Oaxaca cuando su marido, el diputado federal panista Gregorio Barradas Miravete, fue asesinado en Tuxtepec por un grupo delincuencial vinculado a la política local.

El caso puso al descubierto presuntos nexos del ex presidente municipal de Tuxtepec, extraído del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Manuel Barrera Mojica, con la delincuencia organizada de la Cuenca del Papaloapan, ya que uno de sus primos hermanos fue detenido por encabezar una célula del crimen en ese municipio.

El 8 de noviembre del 2010, Gregorio Barradas Miravete, primer diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), de elección uninominal en el distrito de Acayucan, Veracruz, fue asesinado siendo presidente municipal electo de su natal Juan Rodríguez Clara.

La prensa veracruzana dio cuenta que tres días después surgiría a la escena nacional su esposa, Dominga Xóchitl Tress Rodríguez, originaria de Juanita, congregación de San Juan Evangelista. Ella había sido secretaria y terminó siendo su pareja.

Desde el funeral y en entrevistas de prensa, así como en un mitin en la plaza principal de Juan Rodríguez Clara, la viuda de Barradas Miravete exigía justicia para su marido, señalando como responsables a la entonces presidenta municipal, Amanda Gasperín Bulbarela, y al esposo de ésta, Rafael Rodríguez González.

En el funeral, la esposa de Barredas fue acompañada de su pequeño hijo y el cortejo acompañado por el caballo del munícipe abatido, llamado “Cascabel”.

En el velorio en la humilde casa de la familia llegó el hoy gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien era amigo del edil occiso y se mostró consternado por el hecho.

En los meses posteriores, ya como directora del DIF Municipal, la viuda comenzó a tener diferencias con el presidente municipal constitucional, que quedó en el poder ante la muerte de Gregorio Barradas, Zenón Rodríguez, a quien disputaba el control político del municipio.

La actitud de denuncia y demanda de justicia fue disminuyendo y a menos de un año de la muerte de Gregorio Barradas la joven empezó a ser vista en fiestas y bailes populares, donde demostraba su gusto por la música de banda y los grandes eventos de moda, que daban cuenta las redes sociales y fotografías de revistas sociales.

Desde entonces los medios de comunicación la bautizaron como “La viuda Alegre”.

La viuda pasó al escándalo cuando a inicios de febrero del 2012 fue nominada como precandidata del PAN a la diputación federal por el distrito de Acayucan. Se mostró semidesnuda en fotografías y después, en marzo de 2012, en romance con quien fuera el rival político de su esposo, Rafael Rodríguez González, lo que fue usado en su contra durante la campaña política que perdió ante Regina Vázquez Saut, del PRI.

Rodríguez González era precisamente el suplente de la diputada, quien le cedió su lugar.

A la viuda se le habían olvidado las acusaciones que hizo contra Rodríguez González, así como contra la esposa de éste, Amanda Gasperín, a quienes se les señaló por la muerte de Barradas Miravete. Esto casi cuesta la separación de ambos. Regina Vázquez Saut era hija del malogrado ganadero Cirilo Vázquez Lagunes.

Un mes después de aquella derrota que la dejó desconsolada, Nahum Tres Mánica, tres veces alcalde de Isla, Veracruz, fue asesinado junto con su hijo, Oscar Tres Marini. Dominga Xóchitl Tress Rodríguez era sobrina del político acribillado que, curiosamente, se la había jugado con la hija de Cirilo Vázquez, la misma acusada del crimen del diputada.

A casi tres años de la muerte del diputado, en el 2013, Dominga Xóchitl Tress Rodríguez fue nombrada candidata a la presidencia municipal de su pueblo natal San Juan Evangelista, pero nuevamente fue derrotada. La prensa reveló que en el cierre de campaña amenizó el cantante Roberto Junior y su bandeño, con quien se le ligaría sentimentalmente.

Erick Lagos, el conseguidor oficial de Javier Duarte la había acercado al gobernante que cayó rendido y en marzo del 2014 la nombró directora de Espacios Educativos. La designación fue criticada, máxime que ella misma confesó en una entrevista que no sabia para qué servía el cargo. Estando en funciones, la viuda invitó a Duarte de Ochoa a Juanita, a su domicilio a una fiesta. El gobernador arribó en helicóptero del Gobierno del Estado, de manera discreta. La viuda renunció nueve meses después de asumir el cargo, cuando ya se hablaba de un romance con el gobernador.

Hasta mayo del 2016, Xóchitl Tress Rodríguez volvió a las aspiraciones políticas, ahora buscando la candidatura a la diputación local plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para las elecciones de junio de ese año. El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado obligó al PVEM nombrarla candidata en la cuarta posición, pero nuevamente se vio frustrada al perder las elecciones.

Desde entonces y hasta el mes pasado, la viuda volvió al escándalo político durante la audiencia de vinculación a proceso del ex gobernador Duarte de Ochoa, cuando la PGR la mencionó como la amante, lo que provocó la risa de los presentes.

Según el Subprocurador Especializado en Investigaciones de Delincuencia organizada, Israel Lira Salas, con los testimonios de Alfonso Ortega y Juan José Rodríguez Janeiro, Duarte de Ochoa sostenía una relación sentimental con la llamada “Viuda alegre”. Dijo tener las copias de las facturas de una camioneta Land Rover y un departamento en la ciudad de Xalapa, que le compró el ex gobernador.

Con la investigación encima, Dominga Xóchitl desapareció y desde el 21 de julio, que fue vista en un avión comercial de interconexión en el aeropuerto internacional de Veracruz, no se sabe de su paradero.

EL VAQUERO DE FOX

Gregorio Barradas Miravete llegó a ser diputado federal a los 24 años de edad, lo que lo convirtió en el más chico de la bancada del PAN en San Lázaro.

Proveniente de la iniciativa privada y licenciado en administración de empresas, se le recuerda como un legislador al estilo vaquero: usaba pantalón de mezclilla, botas picudas color vino, cinturón piteado, guayabera, chamarra de piel y su inseparable sombrero.

“Me identifico mucho con el presidente Vicente Fox cuando vi que había un candidato con botas y que hablaba como uno, como la gente de campo, pero no lo imito, soy campesino al 100%”, señaló en una entrevista.

Recordaba que fue un candidato sin tener padres en la política, sin tener familia en la política, sin haber sido alcalde, sin tener recursos extraordinarios para hacer una campaña. Como hoobies, confesó “jugar beisbol, de primera y segunda base, montar a caballo, cantar y tocar la guitarra, me gusta mucho la música los corridos de la Revolución, la música mexicana. Además, me puedo pasar noches cantando y tocando la guitarra, pero no fumo. No soy un tomador. ¡No soy de antros ni de bares!”

LA NUEVA CLASE POLÍTICA

El amante de la señora Tress Rodríguez fue uno de los 17 diputados federales que logró colocar el PRI de Veracruz en el 2009.

Entre ellos estaba el mismo Javier Duarte de Ochoa por el distrito XVI de Córdoba, después de haber sido secretario de finanzas y planeación del gobierno de Veracruz.

Asimismo, Salvador Manzur Díaz, expresidente del Frente Juvenil Revolucionario en el estado y quien involucró en un escándalo al gobierno de Javier Duarte, cuando el 17 de abril del 2013 se difundieron en los medios de comunicación vídeos en los que lucra con programas sociales para beneficiar al PRI. Este caso le costó el cargo a siete funcionarios y a Manzur sus aspiraciones de suceder en el cargo a Javier Duarte.

Patricio Chirinos del Ángel, dirigente del PRI en Panuco; el hoy senador José Yunes Zorrilla, amigo personal del presidente Enrique Peña Nieto y pariente lejano del actual gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares y del priísta Hector Yunes Landa, quien perdió la elección.

Asimismo Ricardo Ahued Bardahuil, por el distrito X de Xalapa, quien es el principal vendedor de plástico del centro del estado y ligado al exgobernador Fidel Herrera Beltrán. La prensa lo coloca como posible candidato a gobernador en el 2018, no sólo por el PRI, sino por Morena.

Asimismo, Carolina Gudiño Corro por el distrito XII de Veracruz, de donde es actualmente presidenta municipal y quien también ha dado jugada a Salvador Manzur.

UNA EJECUCIÓN ENTRE ZETAS

A las 16:30 horas del lunes 8 de noviembre de 2010, frente al restaurante “La Vitamina Jarocha”, en Rodríguez Clara, cuatro encapuchados con armas largas, interceptaron a Gregorio Barradas, Omar Manzur Assad y Ángel Landa Cárdena, quienes iban a bordo de una camioneta Hummer, color azul.

A pesar de que las autoridades policiacas desplegaron un fuerte operativo por la zona para dar con el paradero del presidente electo por el partido de PAN y sus acompañantes, los resultados fueron negativos.

A las siete de la noche, dos horas después del secuestro, las víctimas fueron halladas asesinadas en el interior de la camioneta Hummer, en la comunidad de Agua Fría, perteneciente al municipio de Loma Bonita, Tuxtepec. Tenían las manos atadas con cinta de plástico.

Omar Manzur Assad era doctor, fue alcalde de Rodriguez Clara y exdiputado local, además de ser el suplente de Barradas, mientras que Ángel Landa Cárdenas, era el chofer particular.

Por el asesinato de Gregorio Barradas Miravete, la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, que encabezaba Maria de la Luz Candelaria Chiñas, inició las investigaciones, pero ocultó el contenido de un narcomensaje de los “Zetas” que dejaron en la camioneta con los cadáveres.

“Dentro de la información que hemos recibido de la Procuraduría de Oaxaca refieren que encontraron en el lugar de los hechos un cartelón de esos que usa la delincuencia organizada. Entonces esa una de las líneas de investigación”, señaló el entonces procurador de Veracruz, Salvador Mikel Rivera.

Una semana después, las procuradurías de Oaxaca y Veracruz decidieron que la PGR atrajera el caso y se lavaron las manos.

En un acto demagógico, el gobernador Javier Duarte de Ochoa encargó el caso a los nuevos subprocuradores de Justicia de Coatzacoalcos, Córdoba, Veracruz y Cosamaloapan, Clemente Nagasaki Condado, José Alfredo Ríos Mantilla, Rubén Darío Mendiola Solano y Marcela Aguilera Landeta, respectivamente.

Asimismo, anunció la creación de una fiscalía especializada para investigar los hechos, a cargo del fiscal Jaime Rodríguez Aguilar, quien se había desempeñado como delegado de la Procuraduría General de la República en los estados de Jalisco, Nuevo León y Veracruz.

LIGAN A EDIL EJECUTADO CON LAVADO DE DINERO

En junio de 2012, se dio a conocer una investigación de más de dos años que concluyó en el desmantelamiento de una red de lavado de dinero de Los Zetas, consolidada en la industria de las carreras de caballos en Estados Unidos, en la que ligaban la ejecución del alcalde panista electo.

Dentro los documentos presentados por el Departamento de Justicia ante una Corte Federal en Austin, Texas, se involucró presuntamente a Gregorio Barradas Miravete, quien era una de las personas que compraba caballos cuarto de milla para el líder zeta Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40.

Según un informante del Buró Federal de Investigaciones (FBI), que traficaba cocaína para Los Zetas, identificó a Barradas como “un reconocido hombre de negocios en Veracruz, México”.

Dijo que Barradas fue electo alcalde de su municipio, y entonces solicitó a Treviño Morales que los caballos adquiridos ya no estuvieran a su nombre. Entonces, otro de los indiciados —identificado como Carlos Miguel Nayen Borbollas— le dijo al informante que “El Z-40 probablemente mataría a Barradas por eso”.

CAE COMANDANTE MUNICIPAL DE TUXTEPEC

El ocho de marzo del 2011, elementos de la Marina detuvieron a Horacio Hernández Cruz, alias “Horacio”, y a Elio Bolaños Vicente, alias “Jefe de Tuxtepec”, quien era el encargado de la dirección de la Policía Municipal del municipio oaxaqueño.

Ambos fueron relacionados con el secuestro y asesinato de Agua Fría.

La Secretaría de Marina informó que la detención de “Horacio” se realizó en el municipio de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, en posesión de dos granadas de fragmentación, 20 bolsitas de presunta droga con las características del crack y 48 bolsitas de hierba verde con las características de la marihuana.

Mientras que Elio Bolaños Vicente, de 35 años de edad, se llevó a cabo en su domicilio del ejido Camarón Salsipuedes, Tuxtepec, en posesión de cuatro granadas de fragmentación, una pistola calibre 9 milímetros con tres cargadores para arma de fuego, así como 45 cartuchos útiles del mismo calibre y 41 bolsitas de polvo blanco con las características de la cocaína.

Elio era subdirector de la policía municipal, pero tuvo a cargo la comandancia por dos meses, cuando fue removido de su cargo el director de la corporación, Domingo Cervantes García, con quien mantuvo diferencias personales.

El tres de marzo del 2011, el conflicto detonó en la corporación cuando elementos de la policía realizaron un paro de labores para demandar la destitución del director, y tuvo que intervenir el presidente municipal José Manuel Barrera Mojica, quien se inclinó por Elio.

Después de su aprehensión, Bolaños Vicente fue liberado a pesar de los cargos.

El 16 de septiembre del 2016 se desplazaba a bordo del taxi 4030 del sitio Benito Juárez, en el cual trabajaba, sobre la carretera a San Lucas Ojitlán y al disminuir la velocidad para pasar un tope en El Escobillal fue alcanzado por una motocicleta en la que iban dos sujetos armados que lo acribillaron.

Bolaños Vicente ya había trabajado en administraciones municipales anteriores, como con Sergio Loyo Ortega y Salvador Santos Sierra, y fue hasta la administración de Barrera Mojica en que regresó y causó la revuelta contra el director.

BARRERA MOJICA, SOSPECHOSO

Por el operativo de la Armada, el Presidente Municipal de Tuxtepec fue ligado a las investigaciones.

El 15 de abril de 2014, un grupo especial de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz implementó un operativo con la coordinación con la Agencia Veracruzana de Investigaciones, para ejecutar una orden de aprehensión en contra de Roberto Jaimez Barrera, señalado como líder de la banda denominada “Los Jaimez” y primo hermano del ex presidente municipal de Tuxtepec, José Manuel Barrera Mojica.

Roberto Jaimez Barrera fue señalado por testigos y familiares como responsable en la comisión del delito de homicidio calificado cometido en agravio de quienes en vida respondieron a los nombres de Félix Eduardo Martínez Pérez y Andrés Bibiano Pérez Martínez, librada por el Juez Primero Penal dentro del expediente Penal 14/2012.

Según las investigaciones, el 18 de febrero del año 2011, leas víctimas se trasladaban sobre la carretera federal Buena Vista-Puerto Ángel, a bordo de un vehículo cuando los asesinos, a bordo de una camioneta marca Ford de batea larga, los rebasaron y metros adelante bloquearon la carretera para y dispararles con armas de fuego.

Una de las víctimas, Félix Eduardo Martínez Pérez era padre del basquetbolista Eduardo Martínez, quien había sido ejecutado un año antes sobre la avenida Reforma, de Tuxtepec, metros antes de su maderería “San Asunción”.

Se presume que los asesinos fueron informados por personal del Ministerio Público o de la Agencia Estatal de Investigaciones en Tuxtepec, de donde habían salido para averiguar los avances sobre la muerte del hijo.

Las víctimas se dirigían a Cerro Machín, Macuiltianguis, Ixtlán, de donde eran originarios.

El primo de Barrera Mojica se había refugiado en Otatitlán, Veracruz, donde fue aprehendido.

Roberto Jaimez Barrera, alias “El Jefe de los Jaimez, fue asegurado y trasladado a esta Ciudad de Tuxtepec, para ser puesto a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal e internado en el Centro de Reinserción Social de esa ciudad.

BARRERA SE VA CON $180 MILONES SIN JUSTIFICAR

En sesión extraordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Tuxtepec reveló el 21 de febrero de 2014, a través de un dictamen sobre la entrega recepción y aprobado por el cabildo de José Manuel Barrera Mojica, una deuda por 180 millones de pesos.

En una de las peores administraciones municipales y después de que hiciera al PRD perder la elección ante el PRI, Barrera Mojica dejó las cuentas en números rojos.

El nuevo cabildo remitió el dictamen a la Auditoria superior del Estado (ASE) y la Auditoria Superior de la Federación (ASF) para que se realizara una auditoria minuciosa y se fincara responsabilidades, de tal manera que se deslinde la actual administración de la deuda aseveró el edil Antonio Sacre.

Barrera Mojica también dejó una deuda al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A este último fue por seis millones de pesos.

De los nexos con la mafia, el caso fue turnado al entonces procurador Manuel López López, quien a su vez lo dejó abierto al último fiscal Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, aunque el carpetazo fue ordenado desde Maria de la Luz Candelaria Chiñas.