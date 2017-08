Los 2.5 mdp que ligan a ‘La Güereja’ con Javier Duarte

María Elena Saldaña regresó a los medios, pero no como hubiera querido. Su cuñado, Gabriel Deantes Ramos, exsubsecretario de Finanzas y Planeación en la gestión del exbobernador Javier Duarte, hizo referencia de ‘La Güereja’ como la vía por la que su esposa recibió 2.5 millones de pesos.

El nombre de la comediante es parte de la prueba 97 de 119, que presentó Deantes Ramos para demostrar su inocencia, ante el señalamiento de enriquecimiento ilícito de 59 millones de pesos en sus cuentas bancarias, de los cuales sólo justificó 32 millones de pesos.

En entrevista con la XEU, Deantes Ramos, aclaró que la también actriz “prestó, no donó, prestó” dos millones 500 mil pesos en el año 2015, a su esposa, Laura Guadalupe Saldaña Ramírez.

Al cuestionarlo del por qué ‘La Güereja’ apareció en el proceso que se sigue en su contra, precisó que “los funcionarios estamos obligados por ese formato a determinar los ingresos de nuestro cónyuge y eso es exactamente lo que se hizo en su momento en la declaración patrimonial”.

Y agregó: “Es un tema personal entre ellas, no es objeto de lo que están determinando de mi supuesta irregularidad, de mi supuesto incremento patrimonial, no tiene nada que ver, no es un tema como la propia nota trata de desvirtuar, no tiene que ver con mis ingresos”.