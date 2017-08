El gobierno ve a la Iglesia como enemigo, denuncia el Arzobispo

+ El jefe de la Iglesia católica en Oaxaca también advierte que al régimen le estorban los que trabajan por la paz y los que informan con verdad

OAXACA, OAX., julio 6.- El gobierno ve a la iglesia como enemigo, todos los que trabajan por la paz, los que se esforzan por la justicia, en algunos sectores estorban, afirmó el Arzobispo José Luis Chávez Botello, en su encuentro dominical con representantes de medios de información.Estorban los que promueven la verdad, los que informan con verdad lo que está pasando; me llama la atención—dijo—que hay señales, pero hay que ver si deveras se llega en serio a eliminar el fuero.

Es algo importante que de verdad se pongan autoridades que fallen, en manos de la justicia, expresó y deseó el prelado.

Manifestó que también le llamó la atención el concierto de niños por la reconciliación y la paz, en el tiradero de Zaachila

Habló de la corrupción, que afirmó ha llegado a todos los sectores, narcotráfico, el crecimiento de la droga en adolescentes, es palpable; no todos estamos poniendo lo que nos toca poner, nunca el gobierno va a poder, se concentra en lo que le toca, respondió el Arzobispo a pregunta de este comunicador.

Se indicó que pese a sus señalamientos de que disminuya la violencia, ha ido en aumento; en la capital del Estado a diario se cometen atracos, robos y otros delitos, el presidente municipal afirma que la policía municipal es garantía de seguridad, cuando sucede todo lo contrario.

Ante este planteamiento, el Arzobispo José Luis Chávez Botello, indicó que el gobierno debe hacer un trabajo mejor y puntualizó: no me refiero a una persona, me refiero a todos los que tienen autoridad de gobernar, desde los agentes, presidentes municipales y distintas instancias del Estado.

Chávez Botello, continuó: me refiero a instituciones de salud, a la economía e instituciones de servicio social, ante cuantioso desvío de energía y hasta de recursos. Dijo que es un llamado a estar mas alerta.

Continuó mencionando que si todos ayudáramos a que bajara la corrupción y pusiéramos lo que está de nuestra parte, por exigir por ejemplo una educación de calidad, iríamos mas aprisa.

Sería bueno que aprendiéramos a quejarnos menos y trabajar mas, si los servicios públicos apretaran mas se agilizaría el paso para doblegar la corrupción, afirmó el Arzobispo de Antequera Oaxaca.

Citó que Polonia para llegar a esto tardó varias décadas. En otro tema, dijo: vemos como todo se puede echar a perder en unos cuantos años, hasta ilusiones y logros, ese es el caso de Venezuela.

¿En Venezuela, se persigue a la iglesia?

En distintos países está siendo perseguida, la exhortación de la iglesia va a ser la misma, han habido en algunos casos como llamadas de atención, reproches, hay entorpecimiento porque el gobierno ve a la iglesia como algo enemigo.

En el comunicado de este domingo, se menciona que han habido señales sencillas tendientes a bajar de tono la violencia, en algunos lugares nos invitan a mirar mas hacia adelante, no quedarnos simplemente en bajar el malestar social, sino que avancemos mas en serio, concluyó.