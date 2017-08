Promete Fiscal solucionar casos de agresión contra periodistas

OAXACA, OAX, agosto 7.- Al reunirse con directivos y agremiados de la Asociación de Periodistas de Oaxaca, A.C. (APO), el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, aseguró que no va a traicionar los compromisos establecidos con esa agrupación, y que habrá resultados en los casos de agresiones contra periodistas.

En una segunda reunión de trabajo, efectuada en las oficinas de la APO, ubicadas en la calle González Ortega 609, Vasconcelos Méndez, pidió “confianza en la institución”, porque “hay temas sumamente complejos, pero dijo que asumen su responsabilidad y van por los responsables de quienes hayan cometido hechos en contra de la libertad de expresión”.

En la reunión estuvieron Jorge Alberto Flores Sánchez, Jefe de la recién creada Unidad Especializada de Atención a Delitos Contra la Libertad de Expresión; Juventino Pérez, Fiscal Especializado de Delitos de Alto Impacto; Yesica Verónica Trujillo, titular de la Fiscalía para la Atención a Delitos de Diversidad Sexual, y Andrés Ismael Pérez Cortés, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Contra la Libertad de Expresión.

Cada uno de ellos expusieron sus funciones, y Pérez Gómez, indicó que de 2014 a la fecha hay casos bien identificados, sin embargo, hay la posibilidad de “revivir otros muy específicos de años anteriores”.

En su oportunidad, Idolina Herrera López, integrante del Consejo Directivo de la APO, dio lectura a la postura de esta agrupación ante la creación de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión.

“En cuanto a la atención inmediata de los ataques a comunicadores, hemos de reconocer la prontitud en algunos casos, como el de Salina Cruz y otro en Huatulco, no así en Tuxtepec donde los compañeros Aisleth Alcocer Tinoco y Rodolfo Iván Nava sufrieron una agresión desde el 25 de julio, y no obstante que lo denunciaron ante la Fiscalía del Estado, es la hora que no hay ningún avance”.

“De este caso y otros donde las agresiones son protagonizadas por las autoridades municipales, vemos que no hay prontitud en las acciones de la Fiscalía, como los hechos recientes registrados en Tuxtepec por gente del edil de San Lucas Ojitlán y en Salina Cruz; y los antiguos en Eloxochitán de Flores Magón y Santa María Colotepec, entre otros”, señala el documento.

Puntualiza: “Estamos, pues, ante una inacción de la justicia para actuar contra las autoridades municipales, que son las que protagonizan mayores ataques contra los comunicadores. ¿Cuál es la razón de esa impunidad?”, plantea.

Cuauhtémoc Blas, Felipe Sánchez, Antonio Hernández Jiménez, y Genaro Aragón, también expusieron sus puntos de vista en relación con la actuación de la Fiscalía en el tema de agresiones contra periodistas en Oaxaca.

Por su parte, el Fiscal General del Estado, afirmó que esa instancia “va contra los responsables de esos hechos, porque la instancia no está sujeta a criterios políticos, tenemos autonomía”.