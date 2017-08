Entrega UABJO a la sociedad otra generación de 700 Licenciados en Derecho

+ El rector Eduardo Bautista exhorta a las y los nuevos profesionistas a poner en alto la responsabilidad social y a luchar contra las desigualdades e injusticias

OAXACA, OAX., agosto 14.- “Como nuevos profesionales del Derecho, formados orgullosamente en la Máxima Casa de Estudios, les exhorto a poner en alto el sentido de responsabilidad social que nos rige para que con sus conocimientos luchen contra las desigualdades y las injusticias”, manifestó el rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), Dr. Eduardo Bautista Martínez, durante la ceremonia de graduación de la generación 2012-2017 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS).

La mañana de este lunes, en el salón de un hotel del norte de la ciudad, acompañado del director de la FDCS, Lic. Miguel Ángel Vázquez Ramírez, el Rector celebró que más se 700 nuevos licenciados estén listos para integrarse al sector laboral con responsabilidad, profesionalismo y calidad humana.

Dijo que con este hecho la Máxima Casa de Estudios confirma que está cumpliendo como institución, mediante la sólida formación de profesionales en distintas especialidades, sin perder de vista la visión sustantiva de retribuir a la sociedad parte de lo que de ella recibe, con los más dignos valores universitarios.

En presencia de directoras y directores de diversas Unidades Académicas, coordinadoras, coordinadores y alumnado en general, el director Vázquez Ramírez felicitó a las y los graduados por concluir un escalón más en su formación profesional.

Les dijo que deben sentirse orgullosos de pertenecer a la Facultad de Derecho más importante del estado y del sureste del país, herencia del histórico Instituto de Ciencias y Artes del Estado, de donde egresó el artífice de las Leyes de Reforma y de la institucionalización del país, quien dejó el legado que marcó el rumbo de la vida nacional: Don Benito Juárez García.

El también catedrático de la FDCS envió un mensaje al gobernador Alejandro Murat Hinojosa para agradecerle el apoyo brindado a la institución y le pidió “seguir caminando en el mismo sentido, atendiendo las necesidades más apremiantes del Alma Mater”.

Igualmente, solicitó al titular del Poder Ejecutivo estatal “un compromiso mayúsculo para que la UABJO cumpla sus metas e indicadores, pues un gobierno que educa y se preocupa por sus jóvenes es un gobierno que ofrece un gran legado a un estado carente de políticas públicas para hacer eficiente el tema educativo”.

El director Miguel Ángel Vázquez señaló que “a pesar de las insuficiencias financieras la Universidad cumple cabalmente con la formación de miles de profesionales” y con orgullo puntualizó que “los egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales conforman más del 75 por ciento del personal del Poder Judicial en el estado, cuestión que es digna de reconocer”.

Posteriormente se realizó la entrega formal de diplomas a las y los 700 egresados que a partir de ahora forman parte del mercado laboral.

A la ceremonia asistieron la ex rectora y actual Secretaria General de la UABJO, Mtra. Leticia Mendoza Toro, así como los ex rectores, Lic. Abraham Martínez Alavés y el Mtro. Eduardo Martínez Helmes, además del ex director de la FDCS, Lic. Reynel Vázquez Zárate, entre otras personalidades.