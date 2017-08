Encuentro del fiscal Vasconcelos con periodistas de la Costa

+ Las y los comunicadores exigen castigo para presidentes municipales y caciques agresores de periodistas

PUERTO ESCONDIDO, Oaxaca, agosto 20.- Para tratar temas sobre la violencia y protección a periodistas, el fiscal general del estado, Rubén Vasconcelos Méndez, sostuvo una reunión de trabajo con los comunicadores de la región.

La Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO), ha sostenido reuniones de trabajo con el fiscal General del Estado Rubén Vasconcelos Méndez, para tratar los temas de agresión a periodistas, a raíz del incremento de las agresiones a los comunicadores en nuestro estado. El 7 de junio el gobernador Alejandro Murat Hinojosa anunció la creación de la unidad especializada de atención a casos de agresiones a periodistas.

Por tal motivo, se han dado reuniones del abogado del estado con los agremiados de la APO, y en ese marco este sábado se llevó a cabo una reunión con los periodistas de la Costa, reunión convocada por la delegación de la APO en la región, representada por el periodista Genaro Aragón Reyes y los coordinadores de Puerto Escondido Maricruz Martinez Cruz, de Huatulco Roberto Emilio Agustiniano y de Pinotepa Nacional, Rufino Feria Bautista.

La invitación fue abierta a todos los comunicadores de la región, muchos acudieron para manifestar diferentes demandas al titular de la fiscalía estatal, quien tomó nota de cada una de ellas.

“No hay recursos para responder idóneamente”

Vasconcelos Méndez dijo que hay voluntad para trabajar en la prevención e investigación de los casos de agresiones a los periodistas, sin embargo, aseguró, la fiscalía no cuenta con los recursos necesarios para responder idóneamente ante la actual creciente situación de agresiones a comunicadores.

Los periodistas exigieron al fiscal la no más impunidad en el estado, “no queremos que en Oaxaca sea cosa fácil matar a un periodista por la impunidad existente, porque asesinan o agreden a un periodista y no pasa nada, no hay justicia para los periodistas caídos”

Le señalaron también que en las regiones existen funcionarios y presidentes municipales que se creen caciques intocables, y fácilmente amedrentan o hasta mandan a matar a comunicadores, por tal motivo se le exigió mayor empeño de la institución para que no haya impunidad en nuestro estado.

El fiscal informó que hay 79 casos de agresiones a periodistas en la Fiscalía estatal, 10 son por homicidio, seis de ellos registrados en la región de la costa, por tal motivo dijo, trabajan en las carpetas de investigación existentes.

Pero sin recursos suficientes es complicado poder cumplir con las metas como se quisiera, asentó Vasconcelos Méndez, y señaló que la Fiscalía a su cargo solicitará a la Cámara de Diputados mayor presupuesto para el próximo año.

