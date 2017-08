Confirma Tribunal Electoral a Antonia Natividad como presidenta estatal del PAN

OAXACA, OAX., agosto 24.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó a la ex diputada local Antonia Natividad Díaz Jiménez como presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), con lo que finalmente le ganó la partida a su compañero de partido, el también ex diputado local y ex presidente municipal de Huajuapan de León, Luis de Guadalupe Martínez Ramírez.

En un comunicado de prensa, Díaz Jiménez se jactó de que “la voluntad de los panistas en el Estado de Oaxaca fue escrupulosamente analizada por cuatro instancias competentes y hoy se ha ratificado de manera definitiva el triunfo que obtuvo la planilla encabezada por Natividad Díaz en las urnas”.

Así, al final de la disputa entre dos de las principales tribus blanquiazules en la entidad, la ganadora en los tribunales conminó a las y los integrantes de la planilla ganadora del C.D.E. de Acción Nacional 2017-2018 a “dar lo mejor de sí mismos, su tiempo, su trabajo, sus ideas, para cumplir el compromiso de servicio que tienen con las y los ciudadanos del Estado de Oaxaca”.

Luego del escándalo en que se dio el proceso electoral interno, con la quema de papelería electoral en las mismas instalaciones del CDE del PAN, y que hasta la fecha no se ha investigado ni castigado, Díaz Jiménez dijo que “es tiempo de dar la vuelta a este capítulo legal y trabajar juntos por Oaxaca y sus comunidades”.

Es más, aseguró que la directiva partidista que presidirá será “plural e incluyente, abierto y cercano a la militancia” (sic).

Igualmente, convocó a sus compañeros panistas, José Manuel Vásquez Córdova y Luis de Guadalupe Martínez Ramírez a “dejar atrás las diferencias y transitar en el trabajo común, anteponiendo siempre el interés superior de la ciudadanía para que se construya un camino ganador rumbo al 2018” (re sic).

Ex presidenta de la Junta de Coordinación Política (JCP) de la recién concluida LXII Legislatura del Estado, considerada como la más improductiva y costosa de la historia legislativa del estado, con múltiples denuncias de corrupción y dilapidación de recursos, la ahora dirigente estatal del PAN aseguró que “su compromiso es con la militancia y simpatizantes para generar las condiciones que permitan que Acción Nacional retome su camino triunfador, con el acompañamiento firme y decidido de las ciudadanas y ciudadanos de Oaxaca”.

Ahora, en su carácter de presidenta del Comité Directivo Estatal del partido albiazul, empeñó su palabra de mujer para la construcción de una nueva etapa institucional en bien de su partido y reafirmó su compromiso de avanzar sin descanso, expresando que “a partir de hoy se hará la reconstrucción democrática de Oaxaca” (otra vez sic).

Al clásico estilo panista, que ya se confunde con las consignas priistas, la ex diputada local que nunca aclaró las denuncias de corrupción en el Congreso del Estado ni aplicó la transparencia que tanto proclamó, sólo peleó el cargo con su compañero de bancada Gerardo García Henestroza, ahora lanzó: “Por nuestras familias, por nuestros hijos, pondremos el mejor de nuestros esfuerzos en las tareas que nos corresponden. ¡Juntos lo haremos mejor. Sí se puede!”.