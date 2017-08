Cierra particular acceso público a vecinos de Nazareno Xoxocotlán

OAXACA, OAX., agosto 25.- Autoridades de la agencia de Nazareno en Xoxocotlán y vecinos denunciaron la invasión de la privada Los Tulipanes realizada por Pedro Bolaños, quien cerró el camino a través de la colocación de dos portones para cerrar esta vía pública, acto que ha afectado por más de 25 años alrededor de 15 familias.

Con el respaldo de los afectados, el agente municipal Ramiro Martínez Caballero señaló que desde el año 2015 Pedro Bolaños y su madre quienes años atrás realizaron esta afectación fueron notificados de retirar de forma voluntario la estructura que impedía el paso de las familias que habitan en la zona.

“Desde el año 2015 se le ha notificado a la señora que retirara su portón y jamás cumplió la resolución, los vecinos estábamos desesperados porque hemos pedido apoyo para que liberen nuestro camino y fue hasta hace unos días que recibimos el apoyo”, manifestaron los vecinos afectados.

Puntualizaron que al no tener abierto el único acceso que conduce a sus domicilios, los afectados se han visto obligados a caminar entre terrenos baldíos como rutas alternas de salida “no entendemos porque estas personas se oponen a retirar sus portones y quieren apropiarse de la vía pública, hemos dado cumplimiento a la ley y por eso la resolución 420/2016 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo favoreció a nuestras familias”.

Al ser testigo del retiro dicho portón por parte de autoridades municipales, Nadia Yeraldí Ángeles Morales vecina afectada aseguró “el señor Pedro Bolaños señaló ha difundido en redes que el pasado miércoles los agredimos y no fue así, simplemente pedimos el paso, creo que es justo que por fin hayan liberado nuestro camino. Pido a las autoridades correspondientes que nos dejen y que sigan este caso. No es justo que nuestro camino sean terrenos baldíos y ni construir mi casa pueda porque los carros no tienen un acceso”.

Ángeles Morales indicó que el día que se retiró el portón, autoridades municipales y policías acudieron a dialogar “todos los que somos afectados llegamos y la señora nos gritó, su abogado agredió verbalmente a los policías, pero jamás le faltamos al respeto, porque nosotros como vecinos sólo pedíamos que liberaran nuestro camino y que cumplieran la ley”, subrayó.

Asimismo, dijo que las personas que pretendían invadir la privada Los Tulipanes argumentan la compra de la propiedad, “es absurdo que insistan en apropiarse del camino, ninguna persona puede comprar una calle porque es de todos los vecinos. Desde hace 25 años mis abuelos solicitaron a la señora dejara libre este camino, se llevó a un tribunal fue a nuestro favor. Nosotros solo pedimos respeto del camino y que se cumpla la ley”.

Las familias afectadas refirieron que Pedro Bolaños se ha empeñado a mencionar la existencia de amparo a su favor, sin embargo indicaron que este documento sólo avala su casa y no la calle que pretende convertir en su patio.