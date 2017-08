Oficial del Registro Civil en Tamazulapan amenaza y niega información a Periodista

TAMAZULAPAN VILLA DEL PROGRESO, Teposcolula, Oaxaca, agosto 25.- En tono prepotente y arbitrario el oficial del Registro Civil de esta municipalidad de nombre Rigoberto Rodríguez, negó proporcionar información a este reportero sobre los programas sociales que ofrece la dependencia estatal en apoyo a la sociedad más vulnerable de la entidad.

Tras nuestra plena identificación como corresponsal de este medio informativo en la mixteca oaxaqueña, además de los portales existentes legalmente en la república mexicana, el servidor publico hizo caso omiso, al tiempo externo ‘aquí no doy entrevistas a la prensa, porque no la necesito; aquí han venido reporteros ofreciendo sus periódicos, se las compro; cuando puede valer tu periódico, no me tomes fotos ni a la oficina; yo no necesito dar a conocer los programas de la oficialía, el que la necesita que se acerque’, acoto arbitrariamente, acomodando en su teléfono celular sobre el escritorio.

Previamente, lo estuvimos esperando por una hora, puesto que la señorita que atendía al público nos informó que ‘había salido un ratito’, luego de permitir el paso a cerca de una docena de personas que esperaban ser atendidos, nos permitió el acceso a su privado, inmediatamente levanto la mano diciendo ‘No, no aquí no quiero periodistas, o reportero como sea, no me interesa dar entrevista, no la necesito, el que quiera información que se acerque a la oficina, para eso estamos, pero nada para la prensa, lo tenemos prohibido’, esto tras identificarnos como corresponsales de los medios de comunicación de la prensa escrita y de los portales virtuales acreditados y reconocidos tanto en territorio oaxaqueño como a nivel nacional.

Rigoberto Rodríguez, cuya identidad nos fue revelado por el personal administrativo de la Presidencia Municipal de esta villa de Tamazulapan; le importo que diversas personas que requieren de los servicios que brinda la oficina pública se dieran cuenta de su negativa. Prosiguió ‘No los conozco, es la primeva vez que vienen a mi oficina, si han venido a Tamazulapan antes, porque no han venido entonces, no se busquen problemas conmigo, porque no doy información a la prensa, vayan allá a la dirección general del Registro Civil en Oaxaca, allá les dan todo la información sobre los programas sociales y todo lo que quieran saber, aquí ha el de Noticias ofreciéndome el periódico y se los compro para no estar molestando’.

Le manifestamos con el respeto debido a dicho funcionario que nosotros realizamos nuestra labor periodística en toda la región mixteca, así como de la costa oaxaqueña, inclusive en el territorio estatal y dentro de la república mexicana. Inclusive el pasado lunes 21 del actual, estuvimos en el municipio de Santiago Chazumba, en la zona norte del distrito de Huajuapan de León, en donde fuimos atendidos con amabilidad y respeto por la licenciada Roxana Meliza Jiménez Leal, quien nos concedió la entrevista, además permitió realizar impresiones fotográficas, ‘ella no sabe, es nueva, incluso creo que ni va a la Dirección, no la conozco; igual los que están en Huajuapan no saben, que nos fue prohibido dar entrevista y todo información por la dirección general del Registro Civil (estatal), al de Tlaxiaco, Nochixtlán y Tamazulapan; el de Tlaxiaco es prepotente ni se acerquen allá’, sostuvo el arbitrario funcionario público estatal.

‘Ustedes se escudan por ser periodistas, no lo digo por ustedes, pero conmigo no va a pasar lo mismo, no se busquen problemas, no me tomen fotos, se los advierto eh, no se busquen problemas, yo no necesito prensa aquí’, reviró una y otra vez el prepotente y cobarde servidor público estatal.

Al manifestarle nuestra extrañeza por su actitud, toda vez que no dirigimos con respeto hacia su persona y su labor de servidor público estatal, respondió lo mismo, dijo, con el mismo respeto no les doy la información, porque hace un mes que nos prohibieron dar entrevistas al de Tlaxiaco, Nochixtlán y Tamazulapan; no se busquen problemas’, a manera de sentencia hacia nuestras personas.

Este reportero se ha desempeñado como corresponsal de los medios estatales de comunicación masiva, prensa escrita en El Imparcial (10 años); Noticias 6 meses), El gráfico (1 año), Semanario Foro Libre (2 años), además en Radio ORO, que dirige el compañero Humberto Cruz; portales en Quadratín que dirige Guadalupe Thomas, Voz del Sur; e-oaxaca que dirige el maestro Abundio Núñez, La web del Centro con sede en Cuernavaca, Morelos; AFN Tijuana que dirige la maestra Dora Elena Cortés Juárez, actualmente en el diario Rotativo de Oaxaca, que dirige el maestro Mauricio Ramírez Cruz.

En tanto, la sociedad tamazulapense lo señala de ser un entrometido y prepotente en los asuntos públicos de la municipalidad.

Personas destacadas de esta Villa, entre ellos uno de los cronistas municipales, quienes pidieron riguroso anonimato por cuestiones de represalias del Oficial del Registro Civil, señalaron que desde su llegada a esta municipalidad se mete en la cuestión social y política que padece la comuna, para según brindar asesoría, pero lo hace con dolo y mala fe, con la finalidad de perjudicar a la ciudadanía, sobre en los programas sociales, además de que pretender en más de una ocasión confrontar a la población con las autoridades municipales, entre muchas otras cuestiones que se irán dando, por lo que demandaron atención de la titular de la Dirección del Registro Civil en el Estado de Oaxaca, Martha Alicia Escamilla.

A pesar de las condiciones y riesgos de nuestra labor, continuaremos con nuestra labor periodística informativa, oportuna, de buena fe, con pasión, nunca de manera apasionada, con firmeza y credibilidad; no nos intimidan las agresiones ni las amenazas como las del arbitrario y prepotente Oficial del Registro Civil de la Villa de Tamazulapan del Progreso.

Apelamos al derecho que tiene la ciudadanía de estar informado sobre los programas sociales que ofrece la dependencia del Registro Civil en beneficio de la sociedad oaxaqueña, así como al ejercicio de la libertad de expresión consagrados en la Carta Magna.