Thalía es cultura nos guste o no, celebra 46 años de vida

+ Desde Edith Piaf o Miriam Makeba hasta Dead or Alive, han formado parte del repertorio que la diva mexicana ha enseñado a sus seguidores en más de tres décadas de trayectoria.

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 25.- Thalía tiene más referencias culturales de las que ella misma imagina. Pocos artistas latinos tienen el reconocimiento del nombre universal de esta actriz/cantante/compositora, es quizá, la estrella de habla hispana de telenovelas más reconocida en todo el planeta.

A la par y con mayor vigencia ha forjado una carrera exitosa como cantante, con grabaciones en Español, Inglés, Francés, Portugués y Tagalog – idioma asiático filipino-.

Sí bien su apogeo perduró durante toda la década de los noventa y la primera de los dos mil, la cantante y actriz mexicana quizá sin pensarlo, ha contribuido desde su bagaje a que sus seguidores y detractores conozcan otros sonidos del mundo y tengan acercamientos con el arte.

Este 26 de agosto la “Emperatriz de la belleza” cumple 46 años de vida y cuenta con una de las carreras más sólidas e internacionales de los artistas mexicanos con más de 50 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Ya en 1992, la ex timbiriche daba muestra de su cultura musical, toda vez que versionó uno de los temas más famosos de una de las cantantes francesas más célebres del siglo XX, “La Vie In Rose” de Edith Piaf, y cuya adaptación está basada en la versión de la cantante Grace Jones de 1977; la diva latina interpretó esta canción mitad en español y mitad en francés, el resultado del cover más allá de funcionar o no, tiene importancia en que esa

Thalía noventera generó curiosidad en el público mexicano que no sabía de Piaf y lograron con ello conocer a esta gran intérprete.

La cantante y actriz se funde en matices como: carisma, talento, belleza y persistencia, pero existe también la Thalía controversial, quisquillosa, fingida y como ella misma se ha calificado: kitsch.

Al inicio de su carrera, la también llamada reina de las telenovelas apostó por una imagen extravagante, a veces cursi, pero sobre todo polémica, todo lo que la rodeaba era arte kitsch.

Vale mencionar que este tipo de arte tiene grandes manifestaciones en México, lo encontramos en las fiestas de quince años y celebraciones del “Día de muertos”. Precisamente el público mexicano se enamoró de esa Thalía “absurda” y “estrafalaria”, que pese a la crítica, y a una industria dominada por varones se mantenía en el gusto del público del común y popular, dentro y fuera de este país.

A su manera en los albores del nuevo milenio; Thalía ya había incursionado en géneros musicales como el Rock, Latino, Dance, Pop; fue la primera cantante de las comerciales en hacer Techno con su tema “Love”.

Siempre arriesgada y visionaria, se aventuró a hacer tres nuevas versiones de los temas “A la orilla del mar” y “Cien años” de Pedro Infante, y Nunca sabrás (How Much, How Much I Love You) de Alec R. Costandinos, un clásico de la música disco y grabada originalmente por el grupo de estudio Love & Kisses en 1978.

Así el acervo musical de sus seguidores seguía creciendo gracias a lo que esta mujer grababa y ella continuó mostrando música de otras latitudes hasta antes de la imperante era global y digital que hoy permite tener plataformas de música por Internet.

De esta manera quienes nunca pensaron conocer a Miriam Makeba -cantante sudafricana y activista por los derechos humanos- lo hicieron gracias a la versión del tema “Pata Pata” incluido en el exitoso álbum “Arrasando” del año 2000.

Conforme sus fans fueron creciendo también incorporaron nuevos intereses, sin embargo y sin pensarlo Thalía les regaló el conocer a Dead or Alive, banda británica del género synthpop, pertenecientes a la corriente del Hi-NRG, siendo uno de los pioneros en su utilización, con la canción “You spin me round” y con una memorable versión de “A quién le importa” de Alaska y Dinarama.

En la pintura, Thalía también ha dado cátedra, una alegoría de la obra pictórica “Papilla Estelar” de Remedios Varo aparece en el videoclip de la canción “Entre el Mar y Una Estrella”, con la cual la mexicana dejó en claro que si de plástica se trata, ella es conocedora del tema.

Así, se podrían enunciar diversas referencias culturales que la también compositora y autora de tres libros ha hecho en su haber, pero que sobre todo han contribuido al acervo personal de sus seguidores.

El Rostro de Ariadna Thalía Sodi Miranda ha sido visto en más de 180 países del planeta, por sus telenovelas, las cuales han sido analizadas en los estudios culturales por el impacto que tuvieron, ha recibido las llaves de la ciudad de Quezón, al norte de Manila capital de Filipinas, el 25 de abril es el Día Internacional de esta cantante, tiene una estrella en el paseo de la fama en Hollywood y es también empresaria.

Thalía tiene un tipo de voz clasificado como Soprano soubrette, sin embargo, los estereotipos la han perseguido desde siempre, incluso la discriminación y segregación se ha dado por parte de propias mujeres al reducir sus logros a la indiscutible belleza que posee este astro latino que ha brillado con luz propia; incluso hasta antes de su matrimonio, por ello hoy es una de las figuras mexicanas de mayor proyección internacional.

La reina del pop latino, cumple 46 años de vida y más de tres década de carrera artística en la industria del entretenimiento, en 2017 sigue vigente en la radio y plataformas digitales con su sencillo “Junto A Ti” en el que participaron los ex timbiriches, Sasha, Benny y Eric, y recientemente colaboró para el disco “Tributo a los Babys” con el tema “Triangulo” que ya supera 2 millones de reproducciones en Youtube.

Thalía en el tiempo

Es la reina de las telenovelas y de las redes sociales, su Snapchat e Instagram la han acercado a un público nuevo

De acuerdo con la revista estadounidense Ocean Drive, Thalía es «la más grande estrella que ha exportado México en las últimas décadas».

Thalía ha desarrollado un sonido, una imagen y una identidad que atraviesa fronteras, idiomas y disciplinas.

El tabloide británico The Sun clasificó a Thalía como la número 25 entre las «50 cantantes que nunca serán olvidadas en la música», convirtiéndola en la tercera cantante de origen hispano más exitosa de todos los tiempos (detrás de Shakira y Gloria Estefan respectivamente).

En 2002, «Piel morena» resultó elegido como «el mejor tema en español de todos los tiempos en Estados Unidos»