Liconsa combate la violencia de género en Michoacán

+ El titular de la Segob tomó protesta a ocho mil colaboradoras y beneficiarios de Liconsa como difusoras del combate a la violencia contra mujeres y niñas

MORELIA, Michoacán, septiembre 6.- En un acto multitudinario en la capital michoacana, encabezado por los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, así como por el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, y el Director General de Liconsa, el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, ocho mil hombres y mujeres que colaboran o son beneficiarios de Liconsa, rindieron protesta como difusores y difusoras del Combate a la Violencia Contra las Mujeres y Niñas.

Estas acciones son en apoyo al combate y erradicación de la violencia contra este sector que promueve la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), a través de la línea de denuncia y asesoría integral 01-800-Háblalo.

Además, junto con la Sedesol, el CONAVIM y Liconsa, la Segob firmó un convenio de colaboración con el Gobierno de Michoacán con el objetivo de realizar diversas acciones en defensa de los derechos de las mujeres y las niñas de este estado.

Ante diputados locales, federales, senadores y presidentes municipales, el Secretario de Gobernación pidió a los promotores y promotoras de Liconsa contribuir en la concientización sobre la importancia de la denuncia a tiempo en la violencia de género.

“No dejemos que se normalice la violencia contra las mujeres, no debemos dejar que siga avanzando, no debemos dejar que en cada comunidad, colonia, barrio, siga normalizándose las actitudes machistas que todavía se presentan. Hagamos un frente fuerte, solidario contra los que agreden a las mujeres, por eso me da mucho gusto firmar este convenio en Michoacán”.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, señaló que “la violencia contra las mujeres nos lastima a todos como sociedad, no sólo a quien la sufre y la padece, necesitamos romper con los patrones culturales, con los estigmas, con la discriminación. Juntos el Gobierno de la República, el Gobierno del Estado, los municipios y la sociedad michoacana le hagamos frente a ese grave problema que mucho nos ha lastimado”.

Mientras tanto, el Director General de Liconsa, el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, mencionó que: “Muchas gracias señor secretario Osorio Chong, por esta gran oportunidad hoy, de tomarle la protesta a nuestros beneficiarios, a nuestros promotores de Liconsa que hoy se suman a una campaña, después de un acuerdo que firmamos con CONAVIM y la Secretaría de Gobernación, con la anuencia de Sedesol para poder luchar todos juntos contra la violencia de género”.

