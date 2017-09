Vuelve Banda del Estado a ‘Bajo el Laurel’, con Eliseo Mtz Vigil

OAXACA, OAX, septiembre 7.- A las autoridades no les gusta la música, veo difícil que nos aumenten el número de músicos; ¿a quien se refiere? a quien le llegue el piedrazo—en lugar de pedrada—respondió en breve diálogo el Director de la Banda de Música del Estado, maestro Eliseo Martínez Vigil.

La Banda de música regresó a las audiciones dominicales, “Bajo el Laurel”, el Director del conjunto recibía felicitaciones de diversas personas y en el momento oportuno lo abordamos y preguntamos ¿Por qué hasta ahora, maestro?

Tuvimos vacaciones, pero ya estamos aquí y estaremos cada 8 días—domingo—para cubrir las audiciones en el tradicional espacio, “Bajo el Laurel”.

A otra pregunta de cómo le va al conjunto con el gobierno de Alejandro Murat, la respuesta fue “bien” y respecto a un aumento de músicos que señaló de necesario, dijo que son sueños y lo ve difícil, porque no les gusta la música.

Ejemplificó: si me gusta la música, tengo un resto de videos; si me gustan las mujeres, tendré varias, a las autoridades no les gusta la banda, no les gusta la música, así de sencillo.

¿No puede caer, perder prestigio la Banda de música?

La respuesta fue negativa y afirmó que es una banda profesional, donde sabemos lo que hacemos, el aprendizaje es constante, todos los músicos son profesionales y si no lo son, se hacen.

En “Bajo el Laurel”, han desfilado diversos conjuntos musicales y ha llamado la atención la presencia de menores de edad, a lo que vino la pregunta ¿los niños son esperanza de la música en Oaxaca?

Mal llevados, bien o regular, son la esperanza, durante su crecimiento no pueden truncar sus conocimientos de la música; no nos podemos meter con el vecino, no puedo decir que está mal, hazle esto, esto no, contestó.

¿No afecta la salud del niño, tocar el trompetín?

En ningún momento, es como si dijéramos que jugar futbol, afecta a los niños, son niños, jóvenes llenos de vida, indicó.

¿No han grabado discos?

Es muy difícil grabar, no costoso, musicalmente hablando, dijo el maestro Eliseo Martínez, sin embargo anunció que la próxima semana, saldrá a la luz pública un nuevo disco recientemente grabado, es el nuevo y sobresale la música comercial, la popular, de todo, la oaxaqueña, también ahí viene.

Sobre el futuro de la Banda de Música del Estado, dijo: como todo burócrata, porque finalmente somos burócratas pero con conciencia musical de alto nivel; señaló que generalmente no han salido de Oaxaca, porque son 70 músicos los que la integran y se necesitan 2 camiones, pago de viáticos, es muy difícil mover a la banda.

Terminó diciendo: estamos bajo las órdenes de la secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, no nos podemos mover solos, cuando nos mandan fuera, pues vamos, cumplimos órdenes porque tenemos un jefe, repitió: la secretaría de Las Culturas.