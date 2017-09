Van 71 muertos y 324 escuelas dañadas, 42 con colapso total, por sismo: Murat

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, Oaxaca, septiembre 10.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa dio a conocer aquí que hasta el momento van 71 muertos en todo el estado como consecuencia del sismo de 8.2 grados Richter ocurrido la noche del 7 de septiembre pasado.

Al término de un nuevo recorrido por las zonas afectadas de la región del Istmo de Tehuantepec, acompañado por la representante del presidente Enrique Peña Nieto, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, ambos refrendaron su compromiso con las familias damnificadas, visitando a las y los afectados para entregarles apoyos y víveres.

Murat Hinojosa dijo que hay 324 escuelas afectadas, de las cuales 42 tienen daños totales, y que los estragos más severos ocurrieron en los municipios de Juchitán de Zaragoza, Unión Hidalgo, Xadani, Ixtaltepec y Santiago Astata, todas estas poblaciones ubicadas en la región del Istmo de Tehuantepec.

Luego de recorrer los municipios de Ciudad Ixtepec, Santo Domingo Tehuantepec y Santa María Xadani, el titular del Poder Ejecutivo estatal y la funcionaria federal regresaron a esta población de raíces zapotecas para ratificar el respaldo de los órdenes de gobierno de permanecer al lado de las familias que lamentablemente perdieron a familiares y gran parte de su patrimonio.

“No están solos; el Gobierno de Oaxaca y Federación estamos con las familias del Istmo. Vamos a permanecer en esta etapa de emergencia hasta que se restablezca la situación, porque todos somos una familia”, indicó el Mandatario, según lo consigna un comunicado de prensa.

Es de señalar que durante las primeras horas de este domingo, de acuerdo a la reunión de evaluación matutina, se habían entregado 42 mil litros de agua; 5, 200 despensas y 9, 880 litros de leche, así como 6,300 colchonetas. En tanto que en el transcurso del día, se continuó con la recepción de estos víveres e insumos humanitarios para continuar su distribución.

El Gobernador señaló que el del pasado jueves ha sido uno de los sismos más fuertes que se tiene registro desde hace 100 años en la historia de nuestro país, lo cual ha dejado 41 municipios afectados en la zona del Istmo y una población afectada de poco más de 800 mil personas.

Precisó que posterior a la etapa de emergencia, el Gobierno de Oaxaca y la Federación empezarán con el proceso de reconstrucción; sin embargo –dijo- lo prioritario en estos momentos es atender la urgencia de atención a la población, a través de la entrega de alimentos, agua, medicamentos, entre otros insumos.

“Y lo digo muy claro: no voy a permitir como Gobernador y así lo ha dicho el Presidente, que se lucre con la tragedia. Aquí no hay partidos políticos, aquí no hay religión, aquí todos somos uno”, expresó en presencia del General de División Diplomado de Estado Mayor Alfonso Duarte Mújica, Comandante de la VIII Región Militar.

En este marco, Murat Hinojosa precisó que las Fuerzas Armadas son el único vehículo oficial para entregar los apoyos, los alimentos y también las casas de campaña a las familias damnificadas, precisando que ante las constantes réplicas se ha recomendado a las y los ciudadanos del Istmo a permanecer en los albergues y refugios temporales.

En su oportunidad, Rosario Robles Berlanga, ex perredista, señaló que las familias istmeñas cuentan con el respaldo solidario del Gobierno federal, pero sobre todo del pueblo de México. “Aquí estamos; no están solos, porque cuentan con el Gobierno de la República”, dijo.

Asimismo, exhortó a las familias istmeñas a denunciar a quienes se aprovechen de esta tragedia y lucren con el dolor de las damnificados, destacando que la entrega de víveres y apoyos se realiza de manera gratuita.

Resaltó que se intensificarán los patrullajes en la zona, además que posterior a la atención de familias, se iniciará con el levantamiento de censo de viviendas afectadas.

Con esta visita se cumplen 72 horas de que el Mandatario estatal y los representantes de la Federación permanecen en esta zona de desastre, de manera particular en los municipios que sufrieron severas afectaciones, como lo son Juchitán, Ixtaltepec, Santa María Xadani, Santo Domingo Tehuantepec y Santiago Astata, entre otros.