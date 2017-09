Leyes e instituciones, secuestradas por intermediarios políticos: Nosotrxs

+ Nosotrxs surge para usar colectivamente nuestras leyes y exigir de manera colectiva nuestros derechos.

+ Nosotrxs presenta las primeras siete causas que vulneran nuestros derechos con las que se exigirá el cumplimento a la ley.

+ Nosotrxs hace su presentación pública en Oaxaca.

OAXACA, OAX, septiembre 11.- La situación de contingencia en Oaxaca, muestra cómo las leyes y las instituciones son usadas de manera facciosa, los intermediarios políticos las tienen secuestradas y lejos están de que cumplan con su papel de servicio a la ciudadanía, expresó Víctor Leonel Juan, representante estatal del Movimiento Nacional Nosotrxs, en su presentación pública.

La exigencia de Nosotrxs es hacer valer el Estado de Derecho con la Ley en la mano. Sí queremos tomar la representación política y darle voz a los que no la tienen, algo que han dejado de hacer los partidos políticos, expresó el coordinador ejecutivo nacional, Luis Fernández.

A poco más de 4 meses del lanzamiento de Nosotrxs, el movimiento nacional cuenta ya con representación en 25 estados de la república y con más de 3 mil 400 adherentes activos en todo el país. El movimiento establece que la fortaleza del Estado de derecho en México no sólo depende de la calidad de nuestras normas y de nuestras instituciones, sino de la conciencia organizada de los ciudadanos.

Nosotrxs hace el llamado para que juntos, los ciudadanos, combatamos la práctica pervertida de una democracia capturada por intermediarios políticos que dicen representarnos; la mala calidad de los gobiernos formados por servidores públicos que toman nuestro dinero como su botín; los pésimos resultados de los programas creados para engañar, comprar y quebrantar la voluntad del pueblo; la oscura administración de justicia que usa la ley para negociar privilegios, vulnerar derechos y mantener todas las formas de desigualdad.

En los primeros 100 días se recopiló información sobre patrones de vulneración de derechos y la organización desarrolló una plataforma de denuncia y exigencia ciudadana. Con base en datos de bases oficiales del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y en denuncias recibidas en la plataforma, se articularon las primeras causas que afectan a millones de mexicanos:

La mortalidad infantil generada por descuido y negligencia de instituciones oficiales.

El desabasto de medicamentos en el sector salud.

La corrupción (casi) generalizada en la construcción de obras públicas.

La opacidad de los partidos políticos.

Las desviaciones en el diseño y la integración de los sistemas estatales anticorrupción.

La desatención, la negligencia y la discriminación en la atención de ventanilla de los ministerios públicos.

La falta de seguridad social para las trabajadoras domésticas.

Se desarrollan campañas diferenciadas para cada una de las causas con las que el movimiento nacional comenzará a exigir a las autoridades que cumplan con sus obligaciones. A continuación, se presenta el detalle para cada causa:

Sin Mortalidad Infantil .- En México mueren más niños menores de un año que personas asesinadas. Sólo en 2015 se reportaron 26 mil 057 decesos en menores de 1 año, 45% fueron por causas prevenibles. Mueren 35 niños diariamente por enfermedades prevenibles, ya sea por descuido o negligencia de instituciones oficiales. Exigimos la atención inmediata y oportuna de los niños menores de un año en todo el país.

México se encuentra con la tasa de mortalidad infantil más alta en el ranking de la OCDE. 42% de las muertes infantiles corresponden al Seguro Popular, 20% al IMSS y 1.9% al ISSSTE. 20% no se adjudica a ninguna institución. (Inegi, 2015).

Medicinas para Todos .- Con base en la ENSANUT, en 2016 el 22.9% de los pacientes que recibieron recetas no obtuvo los medicamentos requeridos. De acuerdo con la Evaluación de los Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) y Centros Avanzados de Atención Primaria a la Salud (CAAPS), de Malaquías López, en las entidades 84.5% de los encuestados tuvo que comprar medicamentos en una farmacia privada. La ASF ha realizado seis observaciones al Seguro Popular sobre el (mal)desempeño al respecto del abasto de medicamentos. El IMSS Jalisco obtuvo cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y seis pliegos de observaciones por mal uso de los recursos públicos, referentes a las medicinas. La CNDH ha extendido recomendaciones por transgredir “el abasto de los medicamentos prescritos por el médico y asociados a los tratamientos”, y CONAPRED ha reportado quejas por discriminación en entrega de medicamentos.

Por ello, Nosotrxs exige que se asegure el abasto oportuno de medicamentos, que el sector salud ejerza de manera honesta y eficiente los recursos públicos y que la ciudadanía denuncie los casos en desabasto de medicamentos.

Partidos Transparentes .- Los partidos políticos, tanto en el ámbito nacional como en el local, deben transparentar su funcionamiento cotidiano y cumplir con las obligaciones que establece el marco normativo. De las 33 obligaciones de transparencia del art. 70, los partidos políticos incumplen en promedio 13 obligaciones. De las 30 obligaciones de transparencia del art. 76, incumplen en promedio 10 obligaciones. Los partidos con mayor avance y detallado en materia de transparencia son Movimiento Ciudadano y Encuentro Social. Los partidos peor evaluados son el PRD y el PT. Nosotrxs exigirá a los partidos políticos que cumplan con el 100% antes de iniciar el proceso electoral.

Sistemas Anticorrupción .- 22 entidades federativas no han puesto en marcha sus Sistemas Estatales Anticorrupción incumpliendo el artículo 113 constitucional (Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción). Al no tener instalados los SEA se vulnera el derecho de la ciudadanía a participar en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción. Nosotrxs rechaza el abuso de las atribuciones y del dinero público por los intermediarios políticos y los poderosos, para someter a los grupos vulnerables y pobres y el movimiento nacional estará activo en el seguimiento y la crítica en la hechura de los sistemas estatales anticorrupción.

Construcción sin Corrupción .- En la evaluación de 80 proyectos de construcción realizada por la ASF, muestra que los proyectos de construcción de las dependencias en México cuestan 36.6% más de lo que realmente costarían. De acuerdo con la ENCRIGE 2017, 64.6% de las unidades económicas en México considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites; en 39.4% de los casos se señala que dichos actos se generan para evitar multas o sanciones y en 30.7% se originan por la obtención de licencias o permisos. De acuerdo con México Evalúa, sólo 40% de los fallos de las licitaciones se puso a disposición del público. Por ello, proveemos información sobre cómo denunciar casos de corrupción en la construcción, exigimos que se transparenten los procesos de licitaciones y sus fallos y que las autoridades cumplan con las recomendaciones de la Auditoria Superior de la Federación en materia de construcciones de obra pública para evitar más socavones.

Seguridad Social en el Hogar .- En México hay 2.4 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar que no cuentan con los derechos laborales básicos ni seguridad social cifra que representa 4.8% del total de ocupados. Solo el 1% cuenta con un contrato escrito. Conapred asegura que la discriminación en contra de este sector de la población también se efectúa desde las leyes, en específico la del Seguro Social y la Federal del Trabajo. De cada 100 ocupados en esta actividad, 90 son mujeres. Casi 35% de las mujeres ocupadas en el trabajo doméstico remunerado tienen ingresos equivalentes al salario mínimo o menor. Nosotrxs exige al Gobierno de la República que envíe al Senado el Convenio 189 sobre Trabajo del Hogar que reconoce los derechos laborales de las empleadas y empleados del hogar.

Ministerios que Cumplen .- En los ministerios públicos, en 45.9% de las averiguaciones previas iniciadas NO PASÓ NADA. Esto provoca una violación a los artículos 122, 127 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales (Dar inicio a una investigación objetiva y concluirla, así como proporcionar al defensor y a la víctima los actos de investigación que consideren útiles para esclarecer los hechos). Por la desconfianza e ineficiencia probada, se denuncia menos del 18% de los delitos cometidos en el país. Algunas de las razones para no denunciar son: ineficiencia, desconfianza, trámites largos y difíciles, hostilidad de la autoridad y miedo a la extorsión. Nosotrxs exigirá el cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales para asegurar una operación eficiente de nuestros Ministerios.

Estas primeras siete causas abanderadas por Nosotrxs tienen un hilo conductor: el incumplimiento de la ley que vulnera de manera sistemática nuestros derechos. Si bien nos son las únicas causas que afectan nuestros derechos, sí son las que creemos que ameritan una atención urgente e inmediata.

Nosotrxs no descansaremos hasta que logremos que las autoridades e instituciones cumplan con sus obligaciones de manera eficaz y oportuna, no nos resignaremos a prontas respuestas si no van acompañadas de acciones, no nos conformaremos sólo con que las instituciones se den por enteradas; lucharemos juntos, con el acompañamiento de la ciudadanía organizada en colectivos por resoluciones optimas a nivel estatal y nacional, defendiendo los derechos y garantías individuales que nos corresponden por el simple hecho de ser mexicanos y que no deben de estar sometidas a valoraciones o intereses particulares. Nosotrxs somos el Estado, el poder y la democracia.