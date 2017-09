Supervisan Murat y Nuño daños por sismo en escuelas públicas del Istmo

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, Oaxaca, septiembre 12.- En su quinto día de recorrido por la zona afectada del Istmo, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el secretario de Educación Pública federal, Aurelio Nuño Mayer, supervisaron este martes los daños estructurales en las escuelas públicas de educación básica de este municipio y de otras localidades del Istmo de Tehuantepec.

Murat Hinojosa y Nuño Mayer precisaron que posterior al levantamiento de los censos para cuantificar los daños en viviendas, escuelas y edificios públicos, la Federación y el Gobierno de Oaxaca iniciaran en lo inmediato con las tareas de reconstrucción en los 41 municipios afectados por el sismo registrado el pasado 7 de septiembre.

En el marco de este recorrido, el Ejecutivo Estatal dejó en claro que durante esta etapa de censo, ninguna otra autoridad federal ni estatal que no sea la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), puede solicitar nada a cambio para el levantamiento del conteo estadístico.

Añadió que el compromiso gubernamental es garantizar a las familias la seguridad que se brindará todo el apoyo para la reconstrucción de su patrimonio. “Aquí no hay colores aquí no hay partidos, aquí somos familia todos y vamos a ir casa por casa para que tengan esa claridad. Ahorita no es tiempo de campaña, es tiempo de unidad”, dijo.

Después de realizar un recorrido por el espacio que albergaba el Centro Escolar de Juchitán, -el cual este lunes cumplió 79 años- el Secretario de Educación Pública solicitó la coordinación entre la comunidad escolar, autoridades, así como con padres de familia para la reconstrucción de los diferentes planteles educativos que fueron afectados.

Al platicar con las y los maestros y estudiantes, quienes juntos entonaron el Himno Nacional Mexicano, señaló que con la visita que se realiza a este Centro Escolar Juchitán, se inicia formalmente la reconstrucción de todas las escuelas dañadas del país.

“Sabemos que esta escuela se encuentra no solo en el corazón de la comunidad, sino en el corazón de todas las personas de Juchitán y que es parte del orgullo del Istmo”.

Indicó que en coordinación con el Gobierno de Oaxaca, se les dotará de todos los materiales, entre libros, equipo de cómputo y mobiliario escolar que resultaron afectados, además de habilitarse espacios alternos para que los escolares puedan continuar con su formación educativa.