Abre IMSS puertas para todos los damnificados del sismo: Juan Díaz

OAXACA, OAX., septiembre 18.- Por instrucciones del director general, Mikel Arriola Peñalosa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abre las puertas de todas sus instalaciones en Oaxaca para brindar atención médica de primero y segundo nivel a la población damnificada por el terremoto del pasado 7 septiembre en la región del Istmo.

Así lo dio a conocer el delegado del IMSS en Oaxaca, Dr. Juan Ramón Díaz Pimentel, quien dijo que desde el día del registro del sismo a la fecha el director general Arriola ha estado en dialogo permanente con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, iniciando el despliegue de 30 unidades médicas móviles para apoyar a las personas que resultaron lesionadas a consecuencia del sismo, otorgando atención de primer nivel y refiriéndolos, en su caso, a los hospitales de Matías Romero y Salina Cruz.

Asimismo, se habilitó en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, una unidad móvil provista de un quirófano para brindar atención quirúrgica a la población.

En esta etapa, además de la ardua labor que ha realizan cotidianamente médicos y enfermeras, se han tomado medidas preventivas de gran impacto en materia de sanidad, dada la posibilidad epidémica de enfermedades gastrointestinales, derivadas de lluvias y aguas contaminadas, entre otras causas.

De un total de 150 brigadas organizadas en la “Plataforma de Atención Comunitaria” del IMSS, 70 se encuentran en campo visitando casa por casa para informar, concientizar y capacitar a población abierta sobre la prevención contra las enfermedades transmitidas por vector, evitando, por ejemplo tener criaderos, así mismo como el lavado correcto de manos y la preparación adecuada de alimentos, cociéndolos o friéndolos.

Se estima atender personalmente un universo de 40 mil viviendas con una cobertura de 190 mil habitantes en más de 20 municipios.

A la fecha se han otorgado 14 mil 448 consultas de primer nivel, 22 mil 642 medicamentos entregados, 2 mil 200 detecciones de hipertensión arterial, 6 mil 253 detecciones de diabetes, además 336 ultrasonidos obstétricos.

El abasto de medicamento está garantizado al 100 por ciento.

Las intensas jornadas acometidas en estos días a partir del evento sísmico han dejado en evidencia la capacidad de respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social, particularmente la de los trabajadores del IMSS Oaxaca que, más allá de su responsabilidad Institucional, han aportado esfuerzos extras en una entrega de verdadera solidaridad que habla por supuesto de una mística de compromiso social reflejada no sólo en los datos duros, si no en la satisfacción del usuario y ahora de la población abierta, no asegurada, pero con pleno derecho a los servicios mencionados.

Estas actividades han sido realizadas en coordinación y supervisión del director de Prestaciones Médicas, doctor José de Jesús Arriaga Dávila, y por la titular del Programa IMSS-Prospera, Doctora Frinné Azuara Yarzabal.