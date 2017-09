Este jueves, se mantiene suspensión de clases en Oaxaca, informa el IEEPO

+ Se suspenden actividades educativas en escuelas públicas y privadas; fortalecen Verificación Básica Preventiva de directores y docentes

+ El Programa “EducandoTV” da continuidad a los aprendizajes clave para educación básica, se transmite por CORTV, internet y redes sociales.

OAXACA, OAX, septiembre 20.- El Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y de la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología (CGEMSySCyT), informa que se mantendrá la suspensión de actividades escolares este jueves 21 de septiembre, en los planteles de todos los niveles de educación pública y privada de la entidad.

Lo anterior, como una medida responsable para mantener el monitoreo y salvaguardar la seguridad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Oaxaca. Es por ello que el IEEPO solicitó la colaboración comprometida de directivos y docentes para que, acompañados de padres y madres de familia, así como de sus autoridades municipales, continúen – de forma responsable y priorizando la emergencia – la Verificación Básica Preventiva en sus escuelas; lo anterior, para conocer la situación que guardan los planteles y reportarla inmediatamente.

Para ello, el IEEPO recomienda diversas medidas en la Verificación Básica Preventiva en sus planteles escolares, como lo son: la precaución de no tocar cables o postes tirados o reclinados que obstruyan el paso, ya que pueden hacer corto circuito o colapsar.

Asimismo, si la puerta principal está atascada y no abre al igual que ventanas o rejas, no se debe intentar forzarlas. Si hay lámparas o focos que quedaron colgando, no se deben prender. Si existiera un muro inclinado o a punto de colapsar, se tiene que salir inmediatamente y no utilizarlo.

Si existieran muros, techos y pisos con afectaciones como desprendimientos y hundimientos, no deben ser ocupados, así como los espacios en donde las soldaduras de galeras y estructuras metálicas no continúen unidas, entre otras recomendaciones fundamentales.

En caso de detectar algún daño definido en el protocolo básico – tras reportarlo al IEEPO – se procederá a la realización de una supervisión técnica con las brigadas especializadas del Gobierno Estatal.

Asimismo, se solicita a la comunidad escolar que esté atenta a la información oficial que se emita y se hace el llamado para que, si siguen apareciendo daños en las escuelas, se informe a través del Centro de Atención Telefónica del IEEPO 01800 4337615 y a los teléfonos 9511284256, 9515055252, 3514595 y 3514050 o, en su caso, directamente a su sistema o subsistema educativo correspondiente.

Finalmente, el Gobierno de Oaxaca invita a la comunidad escolar afectada a que siga, a través de la señal de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y de Internet, el proyecto “EducandoTV” para mantener la continuidad en los aprendizajes clave para educación básica; esto, mientras se determina el regreso formal a las actividades escolarizadas.

“EducandoTV” se transmite de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 y de 9:00 a 10:30 horas, por la señal digital HD del Canal 9.1 y a través del Canal 9 de cable. Así también, se difundirá permanentemente por las redes sociales de CORTV en Facebook Live, Periscope y en las páginas electrónicas www.educandotv.ieepo.oaxaca.gob.mx y www.ieepo.oaxaca.gob.mx.