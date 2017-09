Arnaud y Tenorio se inventaron ‘crédito puente’ por 100 mdp, asegura Fiscalía

+ El ex secretario de Finanzas, Enrique Arnaud Viñas, le autorizó un “crédito puente” al ex secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, por 100 mdp para la construcción y equipamiento de unidades de salud regionales, que nunca se construyeron

OAXACA, OAX., septiembre 21.- El Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, confirmó nueva orden de aprehensión contra el ex secretario de Salud en el régimen del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo por los delitos de peculado y uso indebido de recursos públicos, en el que se involucra al ex secretario de Finanzas, Enrique Arnaud Viñas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Arnaud Viñas en su calidad de secretario de Finanzas le autorizó un “crédito puente” al ex secretario de Salud Germán Tenorio por 100 millones de pesos para la construcción y equipamiento de unidades de salud regionales, planeados para zonas de alta marginación, pero nunca se construyeron.

Según la indagatoria, los fondos públicos autorizados se aplicaron para cubrir el pago de otras acciones, incluso para enriquecer el peculio personal del ex secretario de Salud.

Se precisa que los ex secretarios de Salud y de Finanzas administraron recursos públicos indebidamente, bajo un rubro denominado “crédito puente”, cuya figura no existe en los reglamentos que rigen a la administración pública estatal.

Además de que los fondos se utilizaron de forma irregular, incurriendo en irresponsabilidad hacendaria.

Por su parte, el llamado “Zar” anticorrupción, Jorge Emilio Álvarez Iruegas, explicó que los imputados se encuentran bajo proceso y son sujetos a juicio; sin embargo, sus abogados han solicitado la ampliación del término constitucional, antes de que se les dicte el auto de formal prisión.

ARNAUD, BAJO PRISION PREVENTIVA

El Fiscal General de Justicia, Rubén Vasconcelos Méndez, afirmó que los ex secretarios de Finanzas del ex gobernador Gabino Cué, Enrique Arnaud Viñas y Gerardo Cajiga, quienes fueron detenidos por el delito de peculado, se encuentra bajo prisión preventiva otorgada por un Juez de control y podría alcanzar una sanción de 1 a 15 años de prisión, sin derecho a fianza.

Aclaró que la indagatoria está soportada en pruebas contundentes recabadas por la Secretaria de la Contraloría, que advierte que otros ex funcionarios serán sujetos a proceso.